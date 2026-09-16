الرئيس السابق ميشال عون يتقدّم بشكوى جزائية بجرائم اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرّية التحقيق على خلفية أخبار عن مطالعة النائب العام التمييزي في قضية انفجار المرفأ

سلّم وزير الثقافة غسان سلامة السفير المصري في لبنان علاء موسى 37 قطعة أثرية تعود إلى الحضارة الفرعونية، كانت قد هُرّبت إلى لبنان بطريقة غير شرعية وضُبطت في مرفأ بيروت عام 2020، وذلك خلال حفل أُقيم في المتحف الوطني.



وأوضح سلامة أن عملية التحقق من ملكية القطع وأصالتها استغرقت ست سنوات، بالتعاون مع السلطات المصرية والإنتربول والنيابة العامة التمييزية في لبنان، مؤكدًا أن تسليمها يأتي تطبيقًا لاتفاقية عام 1970 الخاصة بمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.



وتتألف المجموعة من تابوتين خشبيين مزيّنين بالألوان، وأقنعة ودمى خشبية، وقطع من الأنسجة القبطية، وتعويذات مصنوعة من عجينة الزجاج، إضافة إلى تماثيل متوسطة الحجم.



من جهته، شكر السفير المصري السلطات اللبنانية على جهودها في استرداد الآثار، مشددًا على وقوف مصر الدائم إلى جانب لبنان. بدورها، أكدت وزارة الثقافة مواصلة العمل لحماية التراث ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.