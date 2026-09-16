بعد استهداف مكة المكرمة.. لبنان يدين التعرّض لحرمة المدينة

وأعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع المملكة
العربيّة السعوديّة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أيّ اعتداء يستهدف أمنها وسلامة أراضيها ومقدّساتها، مؤكدةً ضرورة احترام حرمة الأماكن المقدّسة وتجنيبها أيّ أعمال عدائيّة، بما يصون السلم والأمن، ويعزّز الاحترام المتبادل بين الأديان والشعوب.
وأكدت الوزارة أن استهداف مكّة المكرّمة، أو تعريضها وأهلها وزائريها لأيّ خطر، لا يتنافى مع القيم والمبادئ الإسلاميّة فحسب، بل يشكّل أيضاً اعتداءً على منظومة القيم الدينيّة والأخلاقيّة والإنسانيّة المشتركة، التي تكرّس حرمة دور العبادة والمقدّسات وتصون مكانتها.