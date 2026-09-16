عون يدين محاولة استهداف مكة المكرمة ويعلن تضامن لبنان الكامل مع السعودية

أعرب رئيس الجمهورية جوزاف عون، لدى وصوله إلى باريس، عن تقديره العميق لفرنسا، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، لمواصلة دعمها ومؤسساته الدستورية والعسكرية والأمنية، مؤكدًا أن هذه الشراكة التاريخية بين البلدين تكتسب أهمية استثنائية في ظل التحديات التي يواجهها لبنان.



وشدّد الرئيس عون على أن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، إلى جانب الأجهزة الأمنية الأخرى، يشكّلون الضمانة الوحيدة لحماية الوطن وسيادته وأمن مواطنيه، وأن تعزيز قدراتهم البشرية واللوجستية بات أولوية وطنية قصوى تتطلب تضافر الجهود الدولية الصديقة للبنان.



وأكد أن مشاركته في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الذي تستضيفه فرنسا لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي تندرج في إطار التزام الدولة ببسط سلطتها، وحصر السلاح بيد الشرعية، وبناء دولة قوية قادرة على حماية مواطنيها وصون استقرار المنطقة.

وعن لقائه المرتقب غدًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال الرئيس عون إن البحث سيتناول الاجتماع التحضيري، والوضع في عمومًا وفي الجنوب خصوصًا، في ضوء استمرار الاعتداءات على القرى والبلدات الجنوبية، إضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمة الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل»، ومسار المفاوضات - الأميركية - الإسرائيلية، والأوضاع في المنطقة.



ونوّه الرئيس عون بالدور الذي يؤديه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في دعم لبنان، وبمبادراته العديدة في هذا المجال، ومنها الاجتماع التحضيري الذي سيُعقد في العاصمة الفرنسية.



وردًا على سؤال حول موقف لبنان من محاولة استهداف مكة المكرمة، قال الرئيس عون: "تابعت بقلق بالغ التطورات المتصلة بمحاولة استهداف مكة المكرمة، قبلة المسلمين في مشارق ومغاربها، وأدين بشدة محاولة الاعتداء الآثمة التي لا تستهدف المملكة السعودية وحدها، بل تطال حرمة مقدسات تختزن في وجدان ملياري مسلم معاني الإيمان والسلام".



وأضاف: "يهمني أن أؤكد أن استهداف الأماكن المقدسة، أيًا كانت الذرائع أو الحسابات السياسية وراءه، يمثّل تجاوزًا لكل الأعراف الدينية والإنسانية، ويستوجب موقفًا عربيًا وإسلاميًا موحدًا يضع حدًا لمثل هذه الممارسات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها".



وأعرب الرئيس عون عن تضامن لبنان الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، مثمّنًا يقظة قواتها المسلحة في التصدي لهذا الخطر ودرء أذاه عن ضيوف بيت الله الحرام والمقيمين في جوار الحرمين الشريفين.