الملك عبدالله الثاني يؤكد استمرار دعم لبنان ويدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه

باشر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته بعيد وصوله إلى بعد ظهر ، فزار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين في مقر إقامته في الفندق، وخلال اللقاء دان الاعتداءات التي استهدفت الأردن مؤخراً، وشكره على الدعم الذي قدمه الأردن للجيش اللبناني ومساعيه لعقد المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي، كما أعرب عن شكره للجسر البري للمساعدات التي وفره الأردن للبنان بعد الاعتداءات الاسرائيلية.

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وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين بعد توقيع ٢١ اتفاقية ومذكرة تفاهم على اثر انعقاد اللجنة المشتركة العليا في كانون الثاني الماضي داعيا إلى العمل على تطبيق مضمونها. ، اكد العاهل الأردني على استمرار دعم وإدانته للاعتداءات الاسرائيلية على أراضيه وتأييده للمواقف الآيلة إلى تحقيق الامن والاستقرار في لبنان ولاسيما المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب مع .

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واتفق الرئيس عون والعاهل الأردني على استمرار التواصل لتنسيق المواقف بين البلدين.