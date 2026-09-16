كرامي: من يوجّه سلاحه نحو مكّة المشرّفة يكشف سقوط البوصلة

صدر عن رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي ما يلي:



"إن من يوجّه سلاحه نحو مكّة المشرّفة لا يخطئ الهدف فقط، بل يكشف سقوط البوصلة،

بوصلته الدينية والأخلاقية والسياسية، إذ جعل قبلة المسلمين هدفاً لسلاحه.

فمكّ المشرّفة ليست ساحة في نزاع، ولا ورقة في صراع المحاور. إنها القبلة التي يتّجه إليها المسلمون جميعاً، ومن يهدد أمنها يضع نفسه في مواجهة وجدان أمة كاملة.



نقف إلى جانب المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، لا من باب المجاملة السياسية، بل لأن أمنها وأمن الحرمين جزء من أمننا القومي والروحي. ونكرر بأنه لا يجوز أن نطالب المملكة دائماً بأن تكون إلى جانبنا، ثم نختبئ خلف العبارات الرمادية حين تتعرض هي ومقدسات المسلمين للخطر.



حفظ الله مكّة المشرّفة والمملكة، وأفشل كل يدٍ تمتد إلى أمنهما".