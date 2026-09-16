سلام: نحاول وضع حدّ لمنطق التبعية او الاستقواء بالخارج أياً يكن مصدره

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رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش مصمم على تجريد المنطقة الواقعة جنوب الليطاني من الوجود العسكري لحزب الله
رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش مصمم على تجريد المنطقة الواقعة جنوب الليطاني من الوجود العسكري لحزب الله
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لا يمكن نزع سلاح حزب الله بإطار اتفاق مع لبنان ما لم يحسن الجيش اللبناني فعاليته
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لا يمكن نزع سلاح حزب الله بإطار اتفاق مع لبنان ما لم يحسن الجيش اللبناني فعاليته
سلام: وجهتنا واضحة وهي إصلاح مالي واقتصادي لا يكتمل من دون مواكبة تشريعية واستكمال بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها والعمل على تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الإعمار
سلام: وجهتنا واضحة وهي إصلاح مالي واقتصادي لا يكتمل من دون مواكبة تشريعية واستكمال بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها والعمل على تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الإعمار
سلام: وزارة البيئة أرسلت أكثر من 500 أمر تحصيل إلى وزارة المالية التي قامت بدورها بتبليغ المكلّفين
سلام: وزارة البيئة أرسلت أكثر من 500 أمر تحصيل إلى وزارة المالية التي قامت بدورها بتبليغ المكلّفين
سلام عن شبكات الاتصالات والانترنت غير الشرعية: نسأل اليوم كيف استطاعت أن تنتشر هذه الشبكات أصلاً على امتداد الأراضي اللبنانية خارج رقابة الدولة ومن أمّن لها الغطاء طوال السنوات الماضية
سلام عن شبكات الاتصالات والانترنت غير الشرعية: نسأل اليوم كيف استطاعت أن تنتشر هذه الشبكات أصلاً على امتداد الأراضي اللبنانية خارج رقابة الدولة ومن أمّن لها الغطاء طوال السنوات الماضية
سلام: سنمضي في كشف المخالفات القانونية والإدارية والمالية التي ارتُكبت وكلّفت اللبنانيين أموالاً طائلة وعمقت الفجوة المالية
سلام: سنمضي في كشف المخالفات القانونية والإدارية والمالية التي ارتُكبت وكلّفت اللبنانيين أموالاً طائلة وعمقت الفجوة المالية
سلام: هدفنا بناء قطاع مستدام يستطيع استقطاب الاستثمارات ويعيد الاعتبار إلى مؤسسة كهرباء لبنان
سلام: هدفنا بناء قطاع مستدام يستطيع استقطاب الاستثمارات ويعيد الاعتبار إلى مؤسسة كهرباء لبنان
سلام: لقد أنفق أكثر من 24 مليار دولار لدعم كلفة إنتاج الكهرباء بأموال استدانتها الدولة في نهاية المطاف من ودائع اللبنانيين
سلام: لقد أنفق أكثر من 24 مليار دولار لدعم كلفة إنتاج الكهرباء بأموال استدانتها الدولة في نهاية المطاف من ودائع اللبنانيين
سلام: ان ما يدفعه المواطن اللبناني اليوم هو على الكهرباء في جانب كبير منه كلفة نحو عقدين وأكثر من إهمال تطوير قطاع الكهرباء
سلام: ان ما يدفعه المواطن اللبناني اليوم هو على الكهرباء في جانب كبير منه كلفة نحو عقدين وأكثر من إهمال تطوير قطاع الكهرباء
سلام: باب استيراد الإسمنت مفتوح ولا تفرض الدولة رسوماً أو ضرائب على الإسمنت المستورد
سلام: باب استيراد الإسمنت مفتوح ولا تفرض الدولة رسوماً أو ضرائب على الإسمنت المستورد
سلام: وزارة التربية وضعت خطة استثنائية لضمان ألا يُحرم أي تلميذ من حقه في التعليم بسبب الحرب أو النزوح
سلام: وزارة التربية وضعت خطة استثنائية لضمان ألا يُحرم أي تلميذ من حقه في التعليم بسبب الحرب أو النزوح
سلام: حصلت أكثر من 200 ألف أسرة لبنانية على مساعدات نقدية بقيمة 52 مليون دولار خلال الحرب
سلام: حصلت أكثر من 200 ألف أسرة لبنانية على مساعدات نقدية بقيمة 52 مليون دولار خلال الحرب
سلام: ما يناهز 700 ألف سوري عادوا إلى بلادهم
سلام: ما يناهز 700 ألف سوري عادوا إلى بلادهم
سلام: نبني اليوم علاقةً مع سوريا تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة البلدين
سلام: نبني اليوم علاقةً مع سوريا تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة البلدين
سلام: من لديه طريق آخر يوقف الاعتداءات ويعيد الأسرى ويعيد أهلنا إلى قراهم بكلفة أقل على لبنان واللبنانيين فنحن معه شرط ان يدلّنا عليه
سلام: من لديه طريق آخر يوقف الاعتداءات ويعيد الأسرى ويعيد أهلنا إلى قراهم بكلفة أقل على لبنان واللبنانيين فنحن معه شرط ان يدلّنا عليه
سلام: نحاول وضع حدّ لمنطق التبعية او الاستقواء بالخارج أياً يكن مصدره
سلام: نحاول وضع حدّ لمنطق التبعية او الاستقواء بالخارج أياً يكن مصدره
سلام: تنتهج حكومتنا سياسة ترفض أن يكون لبنان ساحةً لصراع المحاور
سلام: تنتهج حكومتنا سياسة ترفض أن يكون لبنان ساحةً لصراع المحاور
سلام: نريد أن نكون شعباً واحداً في دولة واحدة يحميه جيش واحد وتبسط دولته سيادتها على كامل أراضيها
سلام: نريد أن نكون شعباً واحداً في دولة واحدة يحميه جيش واحد وتبسط دولته سيادتها على كامل أراضيها
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محليات

سلام: نحاول وضع حدّ لمنطق التبعية او الاستقواء بالخارج أياً يكن مصدره

2026-09-16 | 12:46
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سلام: نحاول وضع حدّ لمنطق التبعية او الاستقواء بالخارج أياً يكن مصدره
سلام: نحاول وضع حدّ لمنطق التبعية او الاستقواء بالخارج أياً يكن مصدره
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