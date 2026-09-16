سلام: نبني اليوم علاقةً مع سوريا تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة البلدين

رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش مصمم على تجريد المنطقة الواقعة جنوب الليطاني من الوجود العسكري لحزب الله رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش مصمم على تجريد المنطقة الواقعة جنوب الليطاني من الوجود العسكري لحزب الله

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لا يمكن نزع سلاح حزب الله بإطار اتفاق مع لبنان ما لم يحسن الجيش اللبناني فعاليته رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لا يمكن نزع سلاح حزب الله بإطار اتفاق مع لبنان ما لم يحسن الجيش اللبناني فعاليته

سلام: وجهتنا واضحة وهي إصلاح مالي واقتصادي لا يكتمل من دون مواكبة تشريعية واستكمال بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها والعمل على تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الإعمار سلام: وجهتنا واضحة وهي إصلاح مالي واقتصادي لا يكتمل من دون مواكبة تشريعية واستكمال بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها والعمل على تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الإعمار

سلام: وزارة البيئة أرسلت أكثر من 500 أمر تحصيل إلى وزارة المالية التي قامت بدورها بتبليغ المكلّفين سلام: وزارة البيئة أرسلت أكثر من 500 أمر تحصيل إلى وزارة المالية التي قامت بدورها بتبليغ المكلّفين

سلام عن شبكات الاتصالات والانترنت غير الشرعية: نسأل اليوم كيف استطاعت أن تنتشر هذه الشبكات أصلاً على امتداد الأراضي اللبنانية خارج رقابة الدولة ومن أمّن لها الغطاء طوال السنوات الماضية سلام عن شبكات الاتصالات والانترنت غير الشرعية: نسأل اليوم كيف استطاعت أن تنتشر هذه الشبكات أصلاً على امتداد الأراضي اللبنانية خارج رقابة الدولة ومن أمّن لها الغطاء طوال السنوات الماضية

سلام: سنمضي في كشف المخالفات القانونية والإدارية والمالية التي ارتُكبت وكلّفت اللبنانيين أموالاً طائلة وعمقت الفجوة المالية سلام: سنمضي في كشف المخالفات القانونية والإدارية والمالية التي ارتُكبت وكلّفت اللبنانيين أموالاً طائلة وعمقت الفجوة المالية

سلام: هدفنا بناء قطاع مستدام يستطيع استقطاب الاستثمارات ويعيد الاعتبار إلى مؤسسة كهرباء لبنان سلام: هدفنا بناء قطاع مستدام يستطيع استقطاب الاستثمارات ويعيد الاعتبار إلى مؤسسة كهرباء لبنان

سلام: لقد أنفق أكثر من 24 مليار دولار لدعم كلفة إنتاج الكهرباء بأموال استدانتها الدولة في نهاية المطاف من ودائع اللبنانيين سلام: لقد أنفق أكثر من 24 مليار دولار لدعم كلفة إنتاج الكهرباء بأموال استدانتها الدولة في نهاية المطاف من ودائع اللبنانيين

سلام: ان ما يدفعه المواطن اللبناني اليوم هو على الكهرباء في جانب كبير منه كلفة نحو عقدين وأكثر من إهمال تطوير قطاع الكهرباء سلام: ان ما يدفعه المواطن اللبناني اليوم هو على الكهرباء في جانب كبير منه كلفة نحو عقدين وأكثر من إهمال تطوير قطاع الكهرباء

سلام: باب استيراد الإسمنت مفتوح ولا تفرض الدولة رسوماً أو ضرائب على الإسمنت المستورد سلام: باب استيراد الإسمنت مفتوح ولا تفرض الدولة رسوماً أو ضرائب على الإسمنت المستورد

سلام: وزارة التربية وضعت خطة استثنائية لضمان ألا يُحرم أي تلميذ من حقه في التعليم بسبب الحرب أو النزوح سلام: وزارة التربية وضعت خطة استثنائية لضمان ألا يُحرم أي تلميذ من حقه في التعليم بسبب الحرب أو النزوح

سلام: حصلت أكثر من 200 ألف أسرة لبنانية على مساعدات نقدية بقيمة 52 مليون دولار خلال الحرب سلام: حصلت أكثر من 200 ألف أسرة لبنانية على مساعدات نقدية بقيمة 52 مليون دولار خلال الحرب

سلام: ما يناهز 700 ألف سوري عادوا إلى بلادهم سلام: ما يناهز 700 ألف سوري عادوا إلى بلادهم

سلام: نبني اليوم علاقةً مع سوريا تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة البلدين سلام: نبني اليوم علاقةً مع سوريا تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة البلدين

سلام: من لديه طريق آخر يوقف الاعتداءات ويعيد الأسرى ويعيد أهلنا إلى قراهم بكلفة أقل على لبنان واللبنانيين فنحن معه شرط ان يدلّنا عليه سلام: من لديه طريق آخر يوقف الاعتداءات ويعيد الأسرى ويعيد أهلنا إلى قراهم بكلفة أقل على لبنان واللبنانيين فنحن معه شرط ان يدلّنا عليه

سلام: نحاول وضع حدّ لمنطق التبعية او الاستقواء بالخارج أياً يكن مصدره سلام: نحاول وضع حدّ لمنطق التبعية او الاستقواء بالخارج أياً يكن مصدره

سلام: تنتهج حكومتنا سياسة ترفض أن يكون لبنان ساحةً لصراع المحاور سلام: تنتهج حكومتنا سياسة ترفض أن يكون لبنان ساحةً لصراع المحاور