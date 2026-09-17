أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

بعد سجاله مع "حزب الله".. بيان لـ نائب!

2026-09-17 | 03:07
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد سجاله مع &quot;حزب الله&quot;.. بيان لـ نائب!
بعد سجاله مع "حزب الله".. بيان لـ نائب!

أصدر النائب اللواء أشرف ريفي توضيحا حول السجال الذي حصل في جلسة مناقشة الحكومة جاء فيه:

"خلال الجلسة الأخيرة من مساءلة ومناقشة حكومة الرئيس نواف سلام، حصل سجال حاد بيني وبين عدد من نواب "حزب الله"، بعدما طرح أحدهم قضية تهجير نحو ٤٠ ألف لبناني من سوريا، من دون أن يوضِح أسباب هذا التهجير ومن يتحمل مسؤوليته. قلت له بوضوح: أنتم تسألون عن النتيجة، فلماذا لا تتحدثون عن السبب؟ إن دخول "حزب الله" إلى سوريا لم يكن قرارًا لبنانيًا ولا دفاعًا عن لبنان، بل كان قرارًا بالقتال إلى جانب نظام بشار الأسد، تحت عنوان "حرب الإسناد"، وفي سياق مشروع "سوريا المفيدة" وما رافقه من صراع على الجغرافيا والديموغرافيا السورية.

لذلك، لا يمكنكم أن تكونوا جزءًا من الحرب التي ساهمت في إنتاج النزوح والتهجير، ثم تأتون اليوم لتحمّلوا الدولة مسؤولية النتائج.

أنا لا أناقش حق أي لبناني في العودة إلى قريته وبلدته، لكن من حق اللبنانيين أن يسألوا: من اتخذ قرار الدخول إلى سوريا؟ ولماذا؟ ومن أعطاكم حق إتخاذ قرار الحرب خارج الحدود اللبنانية؟ وهذا ما تكرٍَر في حرب الإسناد لغزة، ثم في حرب الإسناد لإيران. ثلاث حروب تحت عنوان "الإسناد"، دفع لبنان واللبنانيون في كل واحدةٍ منها أثماناً باهظة من الأرواح والدمار والنزوح، من دون أن تكون الدولة اللبنانية هي صاحبة القرار.

لقد توهّمتم أن السلاح يمنحكم حق تقرير مصير لبنان والمنطقة، لكن الحقيقة أثبتت أن القوة العسكرية لا يمكن أن تكون بديلاً عن شرعية الدولة. المطلوب اليوم مساءلة من اتخذ هذه القرارات عن نتائجها، لا تحميل الدولة مسؤولية خيارات اتُخذت خارج مؤسساتها. لبنان ليس ساحة لحروب الآخرين، وقرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصراً بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية هذا هو جوهر ما قلته في مجلس النواب، وكان من حق الرأي العام أن يسمعه كاملاً، خصوصاً بعدما قُطع الميكروفون عني في أجزاء أساسية من مداخلتي، فيما استمر صوت المتحدثين من الطرف الآخر".
 
 
 
مقالات ذات صلة
بعد سجاله مع "حزب الله".. بيان لـ نائب!

محليات

مجلس النواب

مجلس النواب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مصدر في الاليزيه لـ "الجديد": من المرجح أن يصدر بيان ثلاثي مشترك بعد انتهاء اجتماعات باريس
إلى المواطنين.. تدابير سير في هذه المنطقة!

اقرأ ايضا في محليات

أسلحة في كفرذبيان؟ .. بيان لـ قوى الأمن
06:06

أسلحة في كفرذبيان؟ .. بيان لـ قوى الأمن

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة التّالي:


06:06

أسلحة في كفرذبيان؟ .. بيان لـ قوى الأمن

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة التّالي:


وزيرة التربية "سعيدة".. والسبب؟
06:02

وزيرة التربية "سعيدة".. والسبب؟

أعربت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي عن سعادتها بالأخبار الواردة من الجنوب اللبناني حول انطلاق العام الدراسي، مؤكدة أن "القلب يملؤه الفخر حين نرى أبناءنا وطلابنا وأساتذتنا يتمسكون بالتعلم ويصرّون على متابعة مسيرتهم التربوية، على الرغم من الظروف الصعبة".

06:02

وزيرة التربية "سعيدة".. والسبب؟

أعربت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي عن سعادتها بالأخبار الواردة من الجنوب اللبناني حول انطلاق العام الدراسي، مؤكدة أن "القلب يملؤه الفخر حين نرى أبناءنا وطلابنا وأساتذتنا يتمسكون بالتعلم ويصرّون على متابعة مسيرتهم التربوية، على الرغم من الظروف الصعبة".

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026