منخفض جوي.. إستعدوا!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً يتحول تدريجا الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل ، فيتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة. تتكاثف الغيوم خلال النهار وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا بخاصة شمال البلاد مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، يرتفع معها موج البحر واحتمال تساقط حبات البرد.



وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة:



طقس صيفي معتاد يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية فوق الجبال وفي الداخل حتى يوم الجمعة، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوّي محدود الفعالية يحمل معه أمطارا متفرقة ويستمر حتى يوم السبت حيث يستقر تدريجا.



معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : بين 22 و 32 م° ، 24 و32 م°، بين 16 و 32 م°.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل محدود على الجبال وفي الداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات اعتباراً من الظهر.



الجمعة: غائم جزئياً يتحول تدريجا الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل فيتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، تتكاثف الغيوم خلال النهار وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا بخاصة شمال البلاد مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر واحتمال تساقط حبات البرد.



السبت: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات واحتمال هطول بعض الامطار المحلية المتفرقة بخاصة شمال البلاد خلال الفترة الصباحية مع رياح ناشطة.