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قناة الجديد
2026
05:18
تابعوا حفل "عودة الأصالة" الليلة الساعة 20:00 مباشرةً على الجديد
04:54
وصول الرئيس عون الى قصر الانفاليد حيث يعقد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش | شاهد البث المباشر:
04:43
مؤتمر باريس.. على ماذا سيحصل الجيش اللبناني؟ (فيديو)
03:37
لحظة إنقاذ عاملة إثيوبية بعد محاولة انتحار (شاهد الفيديو)
03:23
مشاهد من مراسم استقبال الرئيس عون في قصر الإليزيه (شاهد الفيديو)
محليات
موجز الأخبار من قناة الجديد (بث مباشر)
2026-09-17 | 08:03
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