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2026-09-17 | 13:54
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لقطة لم تشاهدها في الجلسة (صور)
في صورةٍ تعكس قمة الديموقراطية، وبعد أن طالب بحجب الثقة عن الحكومة قام رئيس تكتل
لبنان
القوي بمصافحة رئيس الحكومة
نواف سلام
وتبادلا الحديث حيث بقيا لأكثر من ٥ دقائق.
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