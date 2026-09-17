لقطة لم تشاهدها في الجلسة (صور)

في صورةٍ تعكس قمة الديموقراطية، وبعد أن طالب بحجب الثقة عن الحكومة قام رئيس تكتل القوي بمصافحة رئيس الحكومة وتبادلا الحديث حيث بقيا لأكثر من ٥ دقائق.

