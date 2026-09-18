رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا

مصادر دبلوماسية للجديد: الجنرال جوزيف كليرفيلد يقوم بوساطة تقوم على تسليم منشأة علي الطاهر إلى الجيش اللبناني في مقابل انسحاب إسرائيلي من الخيام أو من موقع يوازيها في الأهمية