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المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في منطقة لالا - البقاع الغربي
2026-09-18 | 03:11
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المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في منطقة لالا - البقاع الغربي
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