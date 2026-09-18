في الشمال.. توقيف عصابة سطو وضبط أسلحة وكبتاغون

صدر عن البيان التالي:





"نفّذت وحدات من الجيش في منطقة مهمات مختلفة شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، لملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن، أوقفت بنتيجتها 11 مواطنًا و 9 سوريين وفقًا لما يلي:

توقيف المواطنين (م.م.) و(ا.ف.) و(ب.ب.) و(ب.ص.) والسوري (م.ز.) في منطقة التبانة – لإقدامهم على السطو المسلح على إحدى الشركات وإطلاقهم النار ما أدى إلى إصابة مواطن.



توقيف المواطنين (ب.ح.) و(ع.ا.) و(م.ح.) و(ع.ن.) في بلدة الكنيسة – ، لحيازتهم مسدسًا حربيًّا وكمية من حبوب الكبتاغون.



توقيف المواطن (ا.س.) في منطقة – طرابلس لإطلاقه النار، وضبطت سلاحًا حربيًّا في حوزته.



توقيف المواطنَين (ك.ه.) و(ر.ب.) عند حاجز المدفون – لحيازتهما مسدسَين حربيَّين، و 8 سوريين لتجولهم داخل الأراضي دون أوراق قانونية.





سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".