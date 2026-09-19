​ رسائل تحذيرية وصلت.. حراك في الشارع اللبناني؟

في المشهد السياسي تتجه الأنظار الى وزيارة رئيس الحكومة نواف سلام، المحمل بمواضيع مفصلية ترتبط باليونيفيل وما بعدها، إضافة الى اتفاق الاطار والمناطق التجريبية، ودعم ، خاصة أن مفاعيل اجتماع فرنسا تحتاج الى خطوات تنفيذية ميدانية لبنانية تثبت سيادة الدولة وحضور الجيش بحصول لبنان على اي مساعدة" إن أتت"، كل ذلك في مقابل استمرار بقاء في الجنوب وعدم رغبتها في الانسحاب، وهو ما ترجم على لسان الأميركي لدى إسرائيل (مايك هاكابي) الذي قال إن الجيش سيبقى في ، حتى يصبح قويا.







