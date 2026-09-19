​ رسائل تحذيرية وصلت.. حراك في الشارع اللبناني؟

وفي معلومات الجديد أنه بالتزامن مع زيارة سلام وصل المدير العام
للأمن العام اللواء
حسن شقير الى الولايات المتحدة
في زيارة تشمل ديترويت يوم الاثنين وواشنطن يوم الاربعاء، وفيها يتابع شقير تركيب وإطلاق أجهزة بيومترية تمكن اللبنانيين من تقديم طلبات جوازات السفر، والبصمات في السفارات، وهي خطوة بدأ تطبيقها في الكويت وفرنسا وبعض دول الخليج، على أن تستكمل حاليا في الولايات المتحدة ولاحقا في عدد من الدول الاوروبية.
اجتماعيا، أكدت مصادر سياسية للجديد ما نقل عن مصادر دبلوماسية من تحذيرات جدية إلى رئيس الحكومة من خطورة ترك الأزمة المعيشية تتفاقم، معتبرة أن الإرتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وكلفة النقل والإنتاج يجعل الانفجار الاجتماعي أقرب من أي وقت مضى، وعليه تتكون قناعة في الكواليس السياسية بأن كل المؤشرات تدلل على حراك في الشارع اللبناني، من دون تبيان شكله أو حجمه وإنما تحت "عنوان معيشي".