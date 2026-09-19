"سلاح حربي".. ماذا يحصل في بعلبك وزحلة؟

دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في حي الشراونة – وأوقفت المواطنَين (ع.ش.) و(و.ن.) لإطلاقهما النار، وضبطت كمية من المخدرات بالإضافة إلى ذخائر حربية وأعتدة عسكرية.

كما أوقفت نفسها عند حاجز الخضر - بعلبك المواطن (ح.م.) لإطلاقه النار.

كذلك دهمت وحدات أخرى من الجيش منازل مطلوبين في منطقة قب الياس – وأوقفت المواطنَين (ج.ع.) و(ا.ع.) لإطلاقهما النار، وضبطت في الأول سلاحًا حربيًا.

سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.