دحضًا للمزاعم الإسرائيلية.. وزيرا الصحة والعمل في قلعة بعلبك

وخلال الجولة، أكد على الإرث التاريخي والحضاري والثقافي لبعلبك، مشددًا على الطابع المدني للقلعة، واعتبر أن ما يُتداول عنها من ادعاءات "باطلة وزائفة وكاذبة" يستهدف من صورتها الحقيقية، نافيًا المزاعم بشأن وجود صواريخ أو مناطق عسكرية فيها.