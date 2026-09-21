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محليات

"معجب بقيادتك".. رسالة من ترامب للرئيس عون!

2026-09-21 | 07:43
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&quot;معجب بقيادتك&quot;.. رسالة من ترامب للرئيس عون!
"معجب بقيادتك".. رسالة من ترامب للرئيس عون!

أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان أن الرئيس جوزاف عون تلقى رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عبر فيها عن سعادته باستقبال الرئيس عون في البيت الأبيض في 21 تموز الماضي، وعن اعجابه بقيادته لبنان في هذه المرحلة. وجاء في الرسالة:" كان شرفًا لي أن أرحّب بكم في البيت الأبيض في زيارة تاريخية بكل معنى الكلمة، هي الأولى لرئيس دولة لبناني منذ ما يقارب عقدين من الزمن. وفي وقت يشهد فيه الشرق الأوسط صراعًا، أُعجب بقيادتكم الحاسمة نيابةً عن لبنان وشعبه."

وشكر ترامب الرئيس عون على منحه وسام الأرز الوطني من رتبة القلادة الكبرى، وقال:"ان هذه المبادرة تشكل تكريما استثنائيا وتجسّد الروح اللبنانية الأبية، وسأعتز بهذه اللفتة بوصفها رمزًا لالتزامنا المشترك بالسلام والأمن والازدهار حول العالم".

واكد الرئيس ترامب ان السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب تشاركه في افضل التمنيات له وللسيدة الأولى نعمت عون ولعائلته.


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رئاسة الجمهورية: الرئيس عون تلقى رسالة من الرئيس الأميركي عبر فيها عن سعادته باستقباله في البيت الأبيض في 21 تموز الماضي وعن اعجابه بقيادته لبنان في هذه المرحلة

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بعد الحديث عن احتمال استقالة وزير الطاقة.. بيان لـ"القوات"
09:43

بعد الحديث عن احتمال استقالة وزير الطاقة.. بيان لـ"القوات"

صدر عن الدائرة الإعلامية في "القوّات اللبنانيّة" البيان الآتي:

إنّ ما يتمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام، بإيعاز من قوى وتيارات سياسيّة معلومة، في ما يتعلّق بوزارة الطاقة، يأتي في سياق محاولة للتشويش على مواقف وزير الطاقة جو صدّي وحرف الأنظار عن جوهر المسألة، والمتمثّل بإصراره على أن تتحمّل الحكومة مسؤولياتها، ولا سيما لجهة تسديد المستحقات المتوجبة على الإدارات والمؤسسات الرسميّة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

كما يأتي هذا التشويش في محاولة للتغطية على إصرار الوزير على اعتماد التعرفة المتحرّكة بما يسمح بزيادة ساعات التغذية، وبالتالي الحدّ من الكلفة الباهظة التي يتكبّدها المواطنون نتيجة الاعتماد على المولدات الخاصة.

09:43

بعد الحديث عن احتمال استقالة وزير الطاقة.. بيان لـ"القوات"

صدر عن الدائرة الإعلامية في "القوّات اللبنانيّة" البيان الآتي:

إنّ ما يتمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام، بإيعاز من قوى وتيارات سياسيّة معلومة، في ما يتعلّق بوزارة الطاقة، يأتي في سياق محاولة للتشويش على مواقف وزير الطاقة جو صدّي وحرف الأنظار عن جوهر المسألة، والمتمثّل بإصراره على أن تتحمّل الحكومة مسؤولياتها، ولا سيما لجهة تسديد المستحقات المتوجبة على الإدارات والمؤسسات الرسميّة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

كما يأتي هذا التشويش في محاولة للتغطية على إصرار الوزير على اعتماد التعرفة المتحرّكة بما يسمح بزيادة ساعات التغذية، وبالتالي الحدّ من الكلفة الباهظة التي يتكبّدها المواطنون نتيجة الاعتماد على المولدات الخاصة.

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