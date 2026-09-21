"معجب بقيادتك".. رسالة من ترامب للرئيس عون!

عبر فيها عن سعادته باستقبال في البيت الأبيض في 21 تموز الماضي، وعن اعجابه بقيادته في هذه المرحلة. وجاء في :" كان شرفًا لي أن أرحّب بكم في البيت الأبيض في زيارة تاريخية بكل معنى الكلمة، هي الأولى لرئيس دولة لبناني منذ ما يقارب عقدين من الزمن. وفي وقت يشهد فيه صراعًا، أُعجب بقيادتكم الحاسمة نيابةً عن لبنان وشعبه."

وشكر الرئيس عون على منحه وسام الأرز الوطني من رتبة القلادة الكبرى، وقال:"ان هذه المبادرة تشكل تكريما استثنائيا وتجسّد الروح الأبية، وسأعتز بهذه اللفتة بوصفها رمزًا لالتزامنا المشترك بالسلام والأمن والازدهار حول ".

واكد الرئيس ترامب ان السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب تشاركه في افضل التمنيات له وللسيدة الأولى نعمت عون ولعائلته.