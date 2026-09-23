رذاذ متفرق وضباب كثيف.. اليكم طقس الأيام المقبلة

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي متقلب نسبياً يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : بين 22 و 32 م° ، 24 و32 م°، بين 16 و 32 م°.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، مع رياح ناشطة وضباب كثيف على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

الخميس:

غائم جزئياً يتحول تدريجا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل فوق الجبال وعلى الساحل، واحتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق في الفترة المسائية واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، مع رؤية سيئة.

الجمعة:

غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و انخفاضها فوق الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

السبت:

غائم جزئياً بالاجمال من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 15 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانًا نهارًا ومتقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين 10 و 40 كم/ س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط الى سيىء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80٪

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 29°C

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.