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محليات

رذاذ متفرق وضباب كثيف.. اليكم طقس الأيام المقبلة

2026-09-23 | 04:15
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رذاذ متفرق وضباب كثيف.. اليكم طقس الأيام المقبلة
رذاذ متفرق وضباب كثيف.. اليكم طقس الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً يتحول تدريجا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل فوق الجبال وعلى الساحل، مع احتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق في الفترة المسائية واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، مع رؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: طقس خريفي متقلب نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. 



معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : طرابلس بين 22 و 32 م° ، بيروت 24 و32 م°، زحلة بين 16 و 32 م°.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الأربعاء:



غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، مع رياح ناشطة وضباب كثيف على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة. 



الخميس:



غائم جزئياً يتحول تدريجا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل فوق الجبال وعلى الساحل، واحتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق في الفترة المسائية واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، مع رؤية سيئة.



الجمعة:



غائم جزئياً  دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و انخفاضها فوق الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. 



السبت:



غائم جزئياً بالاجمال من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. 



-الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 15 الى 30 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانًا نهارًا ومتقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين 10 و 40 كم/ س. 



-الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط الى سيىء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب .



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60  و80٪



-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 29°C



-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.


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في هذا اليوم.. إضراب عام وتحركات لقطاع النقل البري في كل لبنان
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في هذا اليوم.. إضراب عام وتحركات لقطاع النقل البري في كل لبنان

عقدت اتحادات و نقابات قطاعات النقل البري اجتماعا استثنائيا برئاسة بسام طليس ، حضر جانبا منه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في مقر الاتحاد العمالي العام في حضور اتحادات ونقابات قطاع النقل البري المتصلة بكل من قطاعات ( شاحنات - مبرد ، ترانزيت صهاريج باصات ميني باص، سيارات سياحية ).

خصصت الجلسة لمناقشة تداعيات ارتفاع اسعار المحروقات على مجمل قطاع النقل بجميع فئاته اضافة الى الملفات اتحادات ونقابات قطاع النقل البري ( شاحنات - مبرد ، ترانزيت صهاريج باصات ميني باص، سيارات سياحية ) الشائكة المتصلة بكل من قطاعات النقل البري، وظاهرة الدراجات النارية التي تقل الركاب. وأكد الاسمر ان "الامور وصلت الى حد لا يطاق ، ووجع العمال و الناس سيأخذ الامور الى اماكن لا تحمد عقباها "، مؤكدا موقف الاتحاد العمالي العام "الداعي الى التحرك والإضراب الذي سيعلن خلال احتماع يعقد في مقر الاتحاد العمالي العام يوم السبت المقبل مع قطاعات عدة"، معلنا ان "الاتصالات لم تتوقف لكن حتى الان لا نتيجة عملية".

06:11

في هذا اليوم.. إضراب عام وتحركات لقطاع النقل البري في كل لبنان

عقدت اتحادات و نقابات قطاعات النقل البري اجتماعا استثنائيا برئاسة بسام طليس ، حضر جانبا منه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في مقر الاتحاد العمالي العام في حضور اتحادات ونقابات قطاع النقل البري المتصلة بكل من قطاعات ( شاحنات - مبرد ، ترانزيت صهاريج باصات ميني باص، سيارات سياحية ).

خصصت الجلسة لمناقشة تداعيات ارتفاع اسعار المحروقات على مجمل قطاع النقل بجميع فئاته اضافة الى الملفات اتحادات ونقابات قطاع النقل البري ( شاحنات - مبرد ، ترانزيت صهاريج باصات ميني باص، سيارات سياحية ) الشائكة المتصلة بكل من قطاعات النقل البري، وظاهرة الدراجات النارية التي تقل الركاب. وأكد الاسمر ان "الامور وصلت الى حد لا يطاق ، ووجع العمال و الناس سيأخذ الامور الى اماكن لا تحمد عقباها "، مؤكدا موقف الاتحاد العمالي العام "الداعي الى التحرك والإضراب الذي سيعلن خلال احتماع يعقد في مقر الاتحاد العمالي العام يوم السبت المقبل مع قطاعات عدة"، معلنا ان "الاتصالات لم تتوقف لكن حتى الان لا نتيجة عملية".

رئتان في جسد واحد.. وزير سوري يستذكر قطار لبنان وسوريا
05:56

رئتان في جسد واحد.. وزير سوري يستذكر قطار لبنان وسوريا

خلال اللقاء الذي جمع الوفد الوزاري السوري برئيس الجمهورية اللبنانية السورية، قال وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار، أنه "عندما كان صغيراً، كان ينتقل بالقطار بين لبنان وسوريا ويرى انهما رئتان في جسد واحد يحتاج الى قلب واع ورشيد ومتزن وعادل، وهو مجموع الحكومة السورية والحكومة اللبنانية لتجسيد هذا الحلم. حفظ الله لبنان وسوريا". جاء كلام الشعار في ختام كلامه أمام رئيس الجمهورية، حيث نقل الوزير الشعار تحيات الرئيس السوري احمد الشرع الى الرئيس عون والى الحكومة والشعب اللبناني الشقيق، وشدد على ان هذا اللقاء يكتسب اهمية كبيرة وكان منتظراً من قبل المسؤولين السوريين الحاليين،

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رئتان في جسد واحد.. وزير سوري يستذكر قطار لبنان وسوريا

خلال اللقاء الذي جمع الوفد الوزاري السوري برئيس الجمهورية اللبنانية السورية، قال وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار، أنه "عندما كان صغيراً، كان ينتقل بالقطار بين لبنان وسوريا ويرى انهما رئتان في جسد واحد يحتاج الى قلب واع ورشيد ومتزن وعادل، وهو مجموع الحكومة السورية والحكومة اللبنانية لتجسيد هذا الحلم. حفظ الله لبنان وسوريا". جاء كلام الشعار في ختام كلامه أمام رئيس الجمهورية، حيث نقل الوزير الشعار تحيات الرئيس السوري احمد الشرع الى الرئيس عون والى الحكومة والشعب اللبناني الشقيق، وشدد على ان هذا اللقاء يكتسب اهمية كبيرة وكان منتظراً من قبل المسؤولين السوريين الحاليين،

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