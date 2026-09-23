عون يشيد بمواقف الشرع التي تدعو الى ترسيخ العلاقات بين البلدين على قاعدة التكامل والتوازن والاحترام المتبادل

عقدت اتحادات و نقابات قطاعات النقل البري اجتماعا استثنائيا برئاسة بسام طليس ، حضر جانبا منه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في مقر الاتحاد العمالي العام في حضور اتحادات ونقابات قطاع النقل البري المتصلة بكل من قطاعات ( شاحنات - مبرد ، ترانزيت صهاريج باصات ميني باص، سيارات سياحية ).خصصت الجلسة لمناقشة تداعيات ارتفاع اسعار المحروقات على مجمل قطاع النقل بجميع فئاته اضافة الى الملفات اتحادات ونقابات قطاع النقل البري ( شاحنات - مبرد ، ترانزيت صهاريج باصات ميني باص، سيارات سياحية ) الشائكة المتصلة بكل من قطاعات النقل البري، وظاهرة الدراجات النارية التي تقل الركاب. وأكد الاسمر ان "الامور وصلت الى حد لا يطاق ، ووجع العمال و الناس سيأخذ الامور الى اماكن لا تحمد عقباها "، مؤكدا موقف الاتحاد العمالي العام "الداعي الى التحرك والإضراب الذي سيعلن خلال احتماع يعقد في مقر الاتحاد العمالي العام يوم السبت المقبل مع قطاعات عدة"، معلنا ان "الاتصالات لم تتوقف لكن حتى الان لا نتيجة عملية".
خلال اللقاء الذي جمع الوفد الوزاري السوري برئيس الجمهورية اللبنانية السورية، قال وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار، أنه "عندما كان صغيراً، كان ينتقل بالقطار بين لبنان وسوريا ويرى انهما رئتان في جسد واحد يحتاج الى قلب واع ورشيد ومتزن وعادل، وهو مجموع الحكومة السورية والحكومة اللبنانية لتجسيد هذا الحلم. حفظ الله لبنان وسوريا". جاء كلام الشعار في ختام كلامه أمام رئيس الجمهورية، حيث نقل الوزير الشعار تحيات الرئيس السوري احمد الشرع الى الرئيس عون والى الحكومة والشعب اللبناني الشقيق، وشدد على ان هذا اللقاء يكتسب اهمية كبيرة وكان منتظراً من قبل المسؤولين السوريين الحاليين،