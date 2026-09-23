اليوم 11 لإضراب رومية: توسّع مرتقب ومخاوف صحية

يواصل أكثر من 400 سجين في سجن إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 11، وسط تدهور صحي متسارع وارتفاع عدد الحالات الحرجة إلى 29، بينهم مسنون ومرضى مزمنون.

المبادرة للعفو العام كشفت عن اتصالات من موقوفين في مبانٍ أخرى داخل رومية وسجون والقبة وحلبا، أبدوا رغبتهم بالانضمام إلى الإضراب لكنهم يخشون من ردود فعل .

كما أبدى عدد من القاصرين في سجن الوروار استعدادهم للتحرك، رغم التضييق القاسي الذي أدى سابقاً إلى تسجيل حالات انتحار.

في السياق، دعت "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" إلى تدخل عاجل لحماية 148 حدثاً في مركز الوروار، بعد زيارة ميدانية كشفت ثغرات خطيرة في الرعاية الصحية والعزل والنظافة.

وبين تصاعد الاحتجاجات داخل السجون وغليان الشارع، تبقى الأنظار معلّقة بقرار بشأن الطعن بقانون العفو العام، وسط دعوات ملحّة لردّه وإعادة تفعيل القانون كحل إنساني عاجل.