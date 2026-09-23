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محليات

اليوم 11 لإضراب رومية: توسّع مرتقب ومخاوف صحية

2026-09-23 | 04:41
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اليوم 11 لإضراب رومية: توسّع مرتقب ومخاوف صحية
اليوم 11 لإضراب رومية: توسّع مرتقب ومخاوف صحية

يواصل أكثر من 400 سجين في سجن رومية إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 11، وسط تدهور صحي متسارع وارتفاع عدد الحالات الحرجة إلى 29، بينهم مسنون ومرضى مزمنون.
المبادرة اللبنانية للعفو العام كشفت عن اتصالات من موقوفين في مبانٍ أخرى داخل رومية وسجون زحلة والقبة وحلبا، أبدوا رغبتهم بالانضمام إلى الإضراب لكنهم يخشون من ردود فعل أمنية.
كما أبدى عدد من القاصرين في سجن الوروار استعدادهم للتحرك، رغم التضييق القاسي الذي أدى سابقاً إلى تسجيل حالات انتحار.
في السياق، دعت "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" إلى تدخل عاجل لحماية 148 حدثاً في مركز الوروار، بعد زيارة ميدانية كشفت ثغرات خطيرة في الرعاية الصحية والعزل والنظافة.
وبين تصاعد الاحتجاجات داخل السجون وغليان الشارع، تبقى الأنظار معلّقة بقرار المجلس الدستوري بشأن الطعن بقانون العفو العام، وسط دعوات ملحّة لردّه وإعادة تفعيل القانون كحل إنساني عاجل.



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بشأن "زيتون الجنوب".. دعوى في فرنسا ضد الجيش الإسرائيلي
07:19

بشأن "زيتون الجنوب".. دعوى في فرنسا ضد الجيش الإسرائيلي

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن رجل أعمال فرنسيًا من أصل لبناني رفع دعوى قضائية ضد مجهولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، متهمًا الجيش الإسرائيلي باقتلاع 600 شجرة زيتون معمّرة تعود ملكيتها لعائلته في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان.

وبحسب الدعوى، يبلغ عمر بعض الأشجار نحو 500 عام، فيما تزرع عائلته هذه الأرض منذ نحو 250 عامًا. وأشار المدعي إلى أنه يشتبه في نقل الأشجار المقتلعة إلى إسرائيل.

كما ذكر أن منزل عائلته دُمّر بالكامل جراء غارة جوية إسرائيلية قبل ساعات من إعلان وقف إطلاق النار في نيسان 2026، وأن اقتلاع الأشجار حصل لاحقًا بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على المنطقة.

وقال محاموه لوكالة فرانس برس إن موكلهم ينتظر من القضاء الفرنسي العمل على تحديد هوية المسؤولين ومحاكمتهم.

07:19

بشأن "زيتون الجنوب".. دعوى في فرنسا ضد الجيش الإسرائيلي

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن رجل أعمال فرنسيًا من أصل لبناني رفع دعوى قضائية ضد مجهولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، متهمًا الجيش الإسرائيلي باقتلاع 600 شجرة زيتون معمّرة تعود ملكيتها لعائلته في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان.

وبحسب الدعوى، يبلغ عمر بعض الأشجار نحو 500 عام، فيما تزرع عائلته هذه الأرض منذ نحو 250 عامًا. وأشار المدعي إلى أنه يشتبه في نقل الأشجار المقتلعة إلى إسرائيل.

كما ذكر أن منزل عائلته دُمّر بالكامل جراء غارة جوية إسرائيلية قبل ساعات من إعلان وقف إطلاق النار في نيسان 2026، وأن اقتلاع الأشجار حصل لاحقًا بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على المنطقة.

وقال محاموه لوكالة فرانس برس إن موكلهم ينتظر من القضاء الفرنسي العمل على تحديد هوية المسؤولين ومحاكمتهم.

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