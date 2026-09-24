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محليات

تقلبات الخريف تسيطر على لبنان.. ماذا تقول الأرصاد؟

2026-09-24 | 06:26
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تقلبات الخريف تسيطر على لبنان.. ماذا تقول الأرصاد؟
تقلبات الخريف تسيطر على لبنان.. ماذا تقول الأرصاد؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية اعتباراً من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي متقلب نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. حتى يوم السبت حيث يتحول الى مستقر.


معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : طرابلس بين 22 و 32 م° ، بيروت 24 و32 م°، زحلة بين 16 و 32 م°.


-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وتبقى دون تعديل يذكر فوق الجبال و على الساحل. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من بعد الظهر.

الجمعة: غائم جزئياً الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية اعتباراً من بعد الظهر.

السبت: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. 

الأحد:  قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحياناً بخاصة شمال البلاد.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 13 الى 22 درجة، في الداخل من 14 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارًا جنوبية غربية ليلاً، سرعتها بين 10 و 30 كم /س. 

-الانقشاع:متوسط على الساحل، سيء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و80٪

-حال البحر:منخفض ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء:29°C

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

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