الرئيس سلام بحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي في نيويورك تعزيز التعاون اللبناني - الإماراتي وخفض التصعيد وإطلاق مبادرة لتدريب مليون لبناني على الذكاء الاصطناعي