"حزب الله" أبلغ المعنيين.. ماذا تريد واشنطن؟ (الديار)

أفادت صحيفة بأنه "لم تنجح المساعي الدبلوماسية في نيويورك في حل ازمة ما بعد مرحلة «اليونيفيل»، واعلن يوسف رجي انه لسوء الحظ لم يستطع التمديد ولاية الدولية لأسباب إقليمية وأخرى تتعلق بتركيبة مجلس الامن الدولي، شارحا ان هناك سعيا في الوقت الحالي لإيجاد قوة او إطار يكون بديلا من القوة الدولية تحت مظلة ، إذا أمكن ذلك".



ووفق مصادر دبلوماسية الاطلاع، لم ينجح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في احداث خرق في الموقف ، وجاء خطابه العالي السقف ضد حكومة نتنياهو، ليزيد من تعقيد الامور مع وصول العلاقات الاسرائيلية الى ادنى مستواياتها منذ زمن طويل، حيث زاد الموقفين الاميركي والاسرائيلي تشددا ازاء القوة الاوروبية المزمع تشكيلها، والامر لا يتعلق فقط بهوية الدول المشاركة، وانما بالمهام المنوطة بها.



ووفق مصادر مطلعة السؤال لم يعد من سيحل مكان اليونيفيل لان مشكلة اكبر يجب حلها عبر الاجابة عن سؤال حول صلاحيات القوة الجديدة، وهنا يكمن الخلاف الجوهري بين الطرح الفرنسي-الإيطالي الذي ينطلق من قاعدة عدم حصول تصادم مع ، من خلال حصر مهام القوة الجديدة جنوب الليطاني حيث ابلغ الحزب الجميع تعاونه التام مع الجيش في إخلاء المنطقة من السلاح، فيما تريد قوات بمهام شمال الليطاني ومن ضمنها مساعدة بسط سيادتها اي نزع سلاح حزب الله، وهي مهمة لا تريد الدول الاوروبية ان تتحمل تداعياتها.