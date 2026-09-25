أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

اسرائيل تحاول جرّ الجيش اللبناني إلى تواصل مباشر.. ولبنان أمام الامتحان الأصعب! (المدن)

2026-09-25 | 01:05
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اسرائيل تحاول جرّ الجيش اللبناني إلى تواصل مباشر.. ولبنان أمام الامتحان الأصعب! (المدن)
اسرائيل تحاول جرّ الجيش اللبناني إلى تواصل مباشر.. ولبنان أمام الامتحان الأصعب! (المدن)

أفادت صحيفة المدن، بأنه "ماذا لو لم يتم الاتفاق على بديل لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان؟ سؤال تبرره التعقيدات التي تلازم البحث عن القوة البديلة لليونيفيل، في ظل شروط دولية متضاربة ومواقف إقليمية ومحلية تجعل الوصول إلى صيغة بديلة أمراً بالغ الصعوبة، فواشنطن تضع شرطين ملزمين للبنان والدول الطامحة إلى المشاركة: عدم وجود قوة بديلة منضوية تحت مظلة الأمم المتحدة لأي سبب كان، وعدم وجود قوة أوروبية. وفي المقابل، ثمة فيتو ثالث على محاولة التمديد لمهام قوات حفظ السلام لستة أشهر إضافية".

ووفق الصحيفة، "يضع هذا الواقع لبنان أمام امتحان صعب، حذّر معه رئيس الجمهورية من الفراغ المحتمل، بينما تبدي مصادر محلية على صلة بالملف خشيتها من أن يجد الجيش اللبناني نفسه في ورطة في حال انتهت مهام اليونيفيل، وصارت مغادرة القوة ملزمة قبل الاتفاق المرتقب على البديل".

وبحسب الصحيفة، "في موازاة هذه التعقيدات، لا تزال فرنسا تحاول إيجاد موطئ قدم لها في أي صيغة مقبلة، رغم الفيتو على وجود قواتها. وهي، في ذلك، تختلف عن إيطاليا التي تراجعت رغبتها بعدما استطلعت موقف حزب الله ولم تلمس تجاوباً. وقد غادر موفدها الأمني حينذاك بتقرير يقول إنه لا ينصح بالعمل في جنوب لبنان من دون موافقة حزب الله، لما لذلك من انعكاس مؤكّد على وجود عناصر القوة الإيطالية ضمن بيئة لا ترحب بوجودها بينها، أما الموقف من فرنسا فيبدو مختلفاً. فلا يزال حزب الله يجد أن وجود قوات فرنسية أكثر قبولاً من غيرها، على اعتبار أن الفرنسي يفهم تركيبة لبنان وخصوصية الجنوب وبيئته. وما دامت إسرائيل ترفض فرنسا، فسيكون مرحباً بها من قبل حزب الله".

وأضافت الصحيفة، "العقبات لا تتوقف عند المواقف المحلية، إذ تبرز في الجهود المبذولة مشكلة الشروط الإسرائيلية التي تريد في جنوب لبنان قوة على مقياس مصالحها. وتحديداً، قوة تحرس خطها الأصفر الذي بات مصدر شكوى من الدول التي يُعرض عليها المشاركة، التي تسأل عن حدود هذا الخط فلا تجد جواباً واحداً، لأن إسرائيل تتعاطى معه كخط مطاطي لا تلزمه حدود واحدة، بل قابلة للتوسع، ويحدّه أرض محروقة، ويعتبر الجيش اللبناني أن وجود أي قوة بديلة في الجنوب لا تكون منضوية تحت راية الأمم المتحدة، ولم ينتج وجودها عن قرار دولي، سيكون عملها محفوفاً بالمخاطر. ولن يتمتع حضورها بالفعالية المطلوبة، ولن تكون لديها مهام رسمية معترف بها دولياً، ولن يكون لوجودها وقع معنوي وعملياتي، ولن تتمتع بصلاحيات، كما أن تقاريرها لن تكون موضع الثقة والثقل نفسيهما".

وقالت: "تكتسب هذه المخاوف بالنسبة إلى الجيش بعداً عملياً، إذ تمثل تجربته في دير ميماس خير دليل على تعاطي إسرائيل مع وجود أي قوة بديلة ما لم تكن أممية. ففي دير ميماس، نسّق الجيش قبل إقامة الحاجز مع هيئة مراقبة الهدنة، لكن إسرائيل لم تقم وزناً للمتفق عليه وأجبرت الجيش على التراجع، ولا تقف المسألة عند حدود التعامل مع القوى الدولية، إذ يلمس الجيش، بالوقائع، محاولات إسرائيلية لجرّه إلى تنسيق مباشر مع قوات الاحتلال، ومحاولة اللعب على وجود قيادة الليطاني. وقد حاولت جهات أميركية إقناع هذه القيادة بالتنسيق المباشر، لكن طلبها قوبل بالرفض".

وتابعت "تحاول إسرائيل بين فترة وأخرى استدراج الجيش إلى تفاهم مباشر، وتلعب على وتر التشكيك بالجيش اللبناني وقيادته، فضلاً عن محاولة اللعب على الوتر الطائفي في الجيش. وهذا ما تبرزه وسائل إعلامها وتعبر عنه بوضوح، وتذهب إلى حد اعتبار القيادة السياسية في لبنان أكثر مرونة في التفاوض من القيادة العسكرية".
 
مقالات ذات صلة
اسرائيل تحاول جرّ الجيش اللبناني إلى تواصل مباشر.. ولبنان أمام الامتحان الأصعب! (المدن)

محليات

المدن

صحيفة المدن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعلبك اهتزت ليلاً.. ماذا حصل؟
رسائل أميركية وصلت إلى لبنان.. والسلوك لمصلحة "حزب الله"؟ (الجمهورية)

اقرأ ايضا في محليات

تقلبات في الطقس.. وأمطار؟
02:13

تقلبات في الطقس.. وأمطار؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

02:13

تقلبات في الطقس.. وأمطار؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

البنزين يسجل ارتفاعاً جديداً.. إليكم أسعار المحروقات!
01:52

البنزين يسجل ارتفاعاً جديداً.. إليكم أسعار المحروقات!

أصدرت وزارة الطاقة الاسعار الجديدة للمحروقات، على الشكل التالي:

95: 2845.000 (+11000)
98: 2863.000 (+11000)
DL: 2771.000 (-52000)
Gz: 1249.000 (00000)

01:52

البنزين يسجل ارتفاعاً جديداً.. إليكم أسعار المحروقات!

أصدرت وزارة الطاقة الاسعار الجديدة للمحروقات، على الشكل التالي:

95: 2845.000 (+11000)
98: 2863.000 (+11000)
DL: 2771.000 (-52000)
Gz: 1249.000 (00000)

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026