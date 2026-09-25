اسرائيل تحاول جرّ الجيش اللبناني إلى تواصل مباشر.. ولبنان أمام الامتحان الأصعب! (المدن)

ووفق الصحيفة، "يضع هذا الواقع أمام امتحان صعب، حذّر معه رئيس الجمهورية من الفراغ المحتمل، بينما تبدي مصادر محلية على صلة بالملف خشيتها من أن يجد نفسه في ورطة في حال انتهت مهام اليونيفيل، وصارت مغادرة القوة ملزمة قبل الاتفاق المرتقب على البديل".وبحسب الصحيفة، "في موازاة هذه التعقيدات، لا تزال فرنسا تحاول إيجاد موطئ قدم لها في أي صيغة مقبلة، رغم الفيتو على وجود قواتها. وهي، في ذلك، تختلف عن إيطاليا التي تراجعت رغبتها بعدما استطلعت موقف ولم تلمس تجاوباً. وقد غادر موفدها الأمني حينذاك بتقرير يقول إنه لا ينصح بالعمل في من دون موافقة حزب الله، لما لذلك من انعكاس مؤكّد على وجود عناصر القوة الإيطالية ضمن بيئة لا ترحب بوجودها بينها، أما الموقف من فرنسا فيبدو مختلفاً. فلا يزال حزب الله يجد أن وجود قوات فرنسية أكثر قبولاً من غيرها، على اعتبار أن الفرنسي يفهم تركيبة لبنان وخصوصية الجنوب وبيئته. وما دامت ترفض فرنسا، فسيكون مرحباً بها من قبل حزب الله".وأضافت الصحيفة، "العقبات لا تتوقف عند المواقف المحلية، إذ تبرز في الجهود المبذولة مشكلة الشروط التي تريد في جنوب لبنان قوة على مقياس مصالحها. وتحديداً، قوة تحرس خطها الأصفر الذي بات مصدر شكوى من الدول التي يُعرض عليها المشاركة، التي تسأل عن حدود هذا الخط فلا تجد جواباً واحداً، لأن إسرائيل تتعاطى معه كخط مطاطي لا تلزمه حدود واحدة، بل قابلة للتوسع، ويحدّه أرض محروقة، ويعتبر الجيش اللبناني أن وجود أي قوة بديلة في الجنوب لا تكون منضوية تحت راية ، ولم ينتج وجودها عن قرار دولي، سيكون عملها محفوفاً بالمخاطر. ولن يتمتع حضورها بالفعالية المطلوبة، ولن تكون لديها مهام رسمية معترف بها دولياً، ولن يكون لوجودها وقع معنوي وعملياتي، ولن تتمتع بصلاحيات، كما أن تقاريرها لن تكون موضع الثقة والثقل نفسيهما".وقالت: "تكتسب هذه المخاوف بالنسبة إلى الجيش بعداً عملياً، إذ تمثل تجربته في دير ميماس خير دليل على تعاطي إسرائيل مع وجود أي قوة بديلة ما لم تكن أممية. ففي دير ميماس، نسّق الجيش قبل إقامة الحاجز مع هيئة مراقبة الهدنة، لكن إسرائيل لم تقم وزناً للمتفق عليه وأجبرت الجيش على التراجع، ولا تقف المسألة عند حدود التعامل مع القوى الدولية، إذ يلمس الجيش، بالوقائع، محاولات إسرائيلية لجرّه إلى تنسيق مباشر مع قوات الاحتلال، ومحاولة اللعب على وجود قيادة الليطاني. وقد حاولت جهات أميركية إقناع هذه القيادة بالتنسيق المباشر، لكن طلبها قوبل بالرفض".وتابعت "تحاول إسرائيل بين فترة وأخرى استدراج الجيش إلى تفاهم مباشر، وتلعب على وتر التشكيك بالجيش اللبناني وقيادته، فضلاً عن محاولة اللعب على الوتر الطائفي في الجيش. وهذا ما تبرزه وسائل إعلامها وتعبر عنه بوضوح، وتذهب إلى حد اعتبار القيادة السياسية في لبنان أكثر مرونة في التفاوض من القيادة العسكرية".