لليوم الـ14.. الإضراب مستمر في رومية

يواصل أكثر من 400 سجين في إضرابهم عن الطعام والدواء لليوم ، احتجاجًا على تجميد ، وسط تفاقم أوضاعهم الصحية وارتفاع عدد الحالات الحرجة إلى 39، من بينها حالتان نُقلتا السبت إلى مستشفيات في .