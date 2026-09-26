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مراسل الجديد: قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات دخلت أطراف مزرعة حلتا - كفرشوبا بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة والقنابل المضيئة
2026-09-26 | 15:35
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مراسل الجديد: قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات دخلت أطراف مزرعة حلتا - كفرشوبا بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة والقنابل المضيئة
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