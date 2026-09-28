الطيران الحربي نفّذ غارات عدّة منذ الساعة 5 فجرًا على مناطق مختلفة في جنوب لبنان

وزير الخارجية السعودي يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها بنظيره الأميركي

وزير الخارجية السعودي يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها بنظيره الأميركي

وزير الخارجية السعودي يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها بنظيره الأميركي

ترامب: خيار توجيه ضربات لإيران قبل الانتخابات النصفية مطروح لكنّي لا أريد قول ذلك