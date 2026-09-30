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محليات

استعدوا.. طقس ماطر وبرق ورعد

2026-09-30 | 03:43
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استعدوا.. طقس ماطر وبرق ورعد
استعدوا.. طقس ماطر وبرق ورعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة أحياناً مع احتمال حدوث برق و رعد ورياح ناشطة، يتخللها حدوث انفراجات خلال النهار.



وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة:



طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا يؤدي الى هطول أمطار متفرقة أحياناً ، مع برق ورعد ورياح ناشطة حتى ظهر يوم الاحد حيث يستقر تدريجاً. 



معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : طرابلس بين 22 و 32 م° ، بيروت 24 و32 م°، زحلة بين 16 و 32 م°.



 -الطقس المتوقع في لبنان:



الأربعاء:



غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما ترتفع في الداخل، تنشط الرياح وتهطل أمطار متفرقة ، تشتدّ أحياناً اعتباراً من بعد الظهر بخاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد. 



الخميس:



غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة أحياناً مع احتمال حدوث برق و رعد ورياح ناشطة، يتخللها حدوث انفراجات خلال النهار.  



الجمعة:



غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً بخاصة في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، يتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.  



السبت:



غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خلال النهار، ويتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتباراً من بعد الظهر.



- الحرارة على الساحل من 21 الى 28 درجة فوق الجبال من 12 الى 20 درجة، في الداخل من 13 الى 25 درجة.



-الرياح السطحية:جنوبية غربية ناشطة، تتراوح سرعتها بين 15 و45 كم /س. 



-الانقشاع:متوسط على الساحل، سيئ أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.



-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و80٪



-حال البحر:مائج، حرارة سطح الماء:28°C



-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.


استعدوا.. طقس ماطر وبرق ورعد

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زار سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، فهد بن عبدالرحمن الدوسري، اليوم، الرئيس اللبناني الأسبق الشيخ أمين الجميّل، في دارته.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع والقضايا التي تخص الشأن اللبناني، حيث استمع السفير الدوسري إلى وجهة نظر الرئيس الجميّل حيال عدد من الملفات المطروحة.

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