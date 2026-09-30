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محليات

بعد توقيف خلية في درعا.. بيان من حزب الله

2026-09-30 | 05:24
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بعد توقيف خلية في درعا.. بيان من حزب الله
بعد توقيف خلية في درعا.. بيان من حزب الله

صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله بياناً جاء فيه:

تنفي العلاقات الإعلامية في حزب الله بشكل قاطع أي علاقة أو ارتباط لحزب الله بالخلية المزعومة التي أعلنت وزارة الداخلية السورية عن توقيفها في منطقة حوض اليرموك في درعا، ويؤكد مجددًا أنه ليس لديه أي تواجد في الأراضي السورية، ولا علاقة له بأي نشاط أمني أو عسكري فيها.

كما تؤكد حرص حزب الله الدائم على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها، وتدعو الجهات الرسمية السورية إلى التنبه للمحاولات التي تهدف إلى الزج باسم حزب الله بغية إثارة التوتر وزرع الفتنة بين لبنان وسوريا، والتحقق من خلفيات هذه الادعاءات والجهات التي تقف وراءها، والبحث عن المستفيد الحقيقي من تأجيج التوتر بين البلدين، وهو العدو الإسرائيلي الذي يوغل في  اعتداءاته على سوريا ولبنان، ويسعى إلى زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
بعد توقيف خلية في درعا.. بيان من حزب الله

محليات

حزب الله

سوريا

محليات

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الدوسري بحث مع الجميّل مواضيع وقضايا تخص الشأن اللبناني
06:49

الدوسري بحث مع الجميّل مواضيع وقضايا تخص الشأن اللبناني

زار سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، فهد بن عبدالرحمن الدوسري، اليوم، الرئيس اللبناني الأسبق الشيخ أمين الجميّل، في دارته.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع والقضايا التي تخص الشأن اللبناني، حيث استمع السفير الدوسري إلى وجهة نظر الرئيس الجميّل حيال عدد من الملفات المطروحة.

06:49

الدوسري بحث مع الجميّل مواضيع وقضايا تخص الشأن اللبناني

زار سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، فهد بن عبدالرحمن الدوسري، اليوم، الرئيس اللبناني الأسبق الشيخ أمين الجميّل، في دارته.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع والقضايا التي تخص الشأن اللبناني، حيث استمع السفير الدوسري إلى وجهة نظر الرئيس الجميّل حيال عدد من الملفات المطروحة.

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