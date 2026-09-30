بعد توقيف خلية في درعا.. بيان من حزب الله

صدر عن العلاقات الإعلامية في بياناً جاء فيه:

تنفي العلاقات الإعلامية في بشكل قاطع أي علاقة أو ارتباط لحزب الله بالخلية المزعومة التي أعلنت عن توقيفها في منطقة حوض اليرموك في ، ويؤكد مجددًا أنه ليس لديه أي تواجد في الأراضي السورية، ولا علاقة له بأي نشاط أمني أو عسكري فيها.



كما تؤكد حرص حزب الله الدائم على أمن واستقرارها وسلامة شعبها، وتدعو السورية إلى التنبه للمحاولات التي تهدف إلى الزج حزب الله بغية إثارة التوتر وزرع الفتنة بين وسوريا، والتحقق من خلفيات هذه الادعاءات والجهات التي تقف وراءها، والبحث عن المستفيد الحقيقي من تأجيج التوتر بين البلدين، وهو الذي يوغل في اعتداءاته على سوريا ولبنان، ويسعى إلى زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.