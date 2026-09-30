نواب يشكون الغلاء (تقرير خاص في النشرة المسائية)

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، مساء اليوم، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، واطلع منه على الأوضاع الأمنية في البلاد، وسير عمل المديرية في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتسهيل معاملات المواطنين والمقيمين.

واطلع اللواء شقير الوزير الحجار على إطلاق خدمة البصمة الإلكترونية لجواز السفر اللبناني في كل من ديترويت وواشنطن في الولايات المتحدة الأميركية، وأثنى الوزير الحجار على الجهود التي بذلتها المديرية العامة للأمن العام لتسهيل حصول اللبنانيين في الخارج على هذه الخدمة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.



كما استقبل رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بالتكليف العميد نزيه قبرصلي، وجرى عرض سير العمل في المصلحة، والجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.