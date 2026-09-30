بين لبنان وسوريا.. تسهيل مرور المسافرين وخطط سياحية مشتركة

في أول زيارة رسمية لها وفي إطار تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاستثمار، شاركت وزيرة السياحة في فعاليات النسخة الأولى من معرض السفر السوري "STS" المتخصص في مجالات السفر، السياحة، والاستثمار الفندقي.

والتقت السوري مازن الصالحاني، بحضور هنري قسطون، حيث جرى عرض لسبل التعاون وتسهيل مرور المسافرين ووسائل النقل بالإضافة إلى وضع خطط سياحية مشتركة تعيد الحركة الى كل من وسوريا وحتى .

كما جالت في أنحاء المعرض وختمت جولتها بزيارة في أحياء .

وينعقد المعرض في في فندق الداما روز، خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30 أيلول 2026.