هيكل يبحث مع عضوَي الكونغرس الأميركي التحديات التي تواجه الجيش

صدر عن البيان التالي:



استقبل العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة عضوَي الأميركي Darin LaHood وJosh Gottheimer مع وفد مرافق، وجرى عرض آخر المستجدات والتطورات في والمنطقة، وتم البحث في السبل الكفيلة بتذليل الصعوبات والتحديات التي يواجهها الجيش في معرض تنفيذ المهمات الموكلة إليه، كما جرى التطرق إلى المهمات التي ينفذها الجيش على امتداد الأراضي . خلال اللقاء، ثمّن السيد LaHood تضحيات العسكريين، مشيرًا إلى أهمية دور الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.



كما استقبل العماد هيكل محافظ الجنوب ضو، الذي أشاد بالتعاون القائم بين الجيش والأهالي ووقوفه إلى جانبهم في ظل الأوضاع الحالية.



كذلك استقبل أمين عام المجلس الأميركي اللبناني (ALC) الياس مارون، الذي أكد التفاف المغتربين اللبنانيين حول . في المقابل، أشاد العماد هيكل بالجهود الهادفة إلى توطيد العلاقة بين أبناء الجالية اللبنانية في الاغتراب ووطنهم الأم.