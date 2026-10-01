تدشين كنيسة القديسة رفقا في إهدن وتكريس مذبحها تخليدًا لذكرى المحامي توفيق معوّض

جاء تشييد الكنيسة بمبادرة من السيّدة جويّا معوّض، ابنة الراحل توفيق معوّض، التي أرادت تخليد ذكرى والدها ببناء كنيسة مكرّسة للقديسة رفقا. وقد صمّم الكنيسة الوزير السابق المهندس ، معتمدًا الطراز القديم بما ينسجم مع الطابع المعماري والروحي لإهدن.وتزامنًا مع اليوبيل الخامس والعشرين لإعلان قداسة رفقا، خرجت الذخيرة الكبيرة للقديسة رفقا من دير مار – جربتا في زيارة استثنائية، وحُمِلت في مسيرة صلاة. وبعد الاحتفال، فُتحت الكنيسة أمام المؤمنين حتى المساء، لإتاحة المجال أمامهم للصلاة والتبرّك من ذخيرة القديسة رفقا.