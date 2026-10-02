الإسناد الثالثة.. هل يدخل الحزب الحرب مجدداً؟ (الجمهورية)

قال مصدر سياسي رفيع في "حزب الله" لـصحيفة "الجمهورية"، إنّ الحزب ليس في وارد إعطاء ذريعة لنتنياهو لفتح معركة يحتاجها لتحسين وضعه الانتخابي.

وكشف المصدر، أنّ الحديث عن أنّ الحزب سيخوض معركة إسناد ثالثة إذا عادت المواجهة الأميركية ـ غير واقعي، فـ" " يعتمد استراتيجية في التحرك للحفاظ على السلاح وحرّية الجغرافيا، في وجه مطلب الملحّ لنزع السلاح من دون جبهات إسناد او غيرها. وكشف المصدر بحزم، أنّ "لا صفقة حصلت في علي الطاهر". ولم يشأ إعطاء أي معلومة عسكرية "في حال تابع العدو عمليته العسكرية في اتجاه تلال الريحان وجبل "، مشيراً إلى "انّ التقدير الأمني يؤكّد أنّ العدو سيحافظ على سيطرته على النبطية الفوقا وكفرتبنيت، ولن يسمح بالدخول إلى البلدتين، لأنّ هذا الأمر مرتبط بوجوده في زوطر الشرقية.



وحول العلاقة بين الحزب ورئاسة الجمهورية، كشف المصدر عن "مبادرة خجولة" يُعمل عليها بعيداً من الإعلام، تقترح أن يتنازل كل طرف عن خطوة مقابل خطوة، كنقطة انطلاق، لكن الشروط تصطدم حالياً بتمسّك كل طرف بموقفه، وعليه فإنّ الخرق الوحيد الذي يمكن أن يحصل سيكون من خلال اتفاق أميركي ـ إيراني من جهة، او اتفاق بين وإيران من جهة ثانية.