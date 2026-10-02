تسلسل غير منطقي للأحداث.. هل ثمة ما يُحضَّر؟ (أسرار النهار)

كتبت صحيفة النهار في أسرارها:





يقول أمني سابق إنّ تسلسل الأحداث، ولو غير المنطقية، في أيام قليلة، يوحي بأنّ ثمة ما يُحضَّر لحروب أو ضربات عسكرية يتم الإعداد لها.