من النبطية.. "الجديد" تواصل مواكبة زيارة الرئيس نواف سلام

وزارة الخارجية: ندين استهداف "الحوثيين" محطةً للكهرباء في المدينة المنوّرة ونؤكد تضامننا مع المملكة ووقوفنا إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها