عند حاجز ضهر البيدر.. ماذا ضبطت قوى الأمن؟ (صورة)

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم المخدّرات وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، وبتاريخ 24-09-2026، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي شخصَين كانا على متن دراجة آلية، وقد مُسح رقم هيكلها، وهما:
– ر. م. (مواليد عام 2008، لبناني)
– س. م. (مواليد عام 1983، لبنانية)
وبتفتيشهما، ضُبطت بحوزتهما كمية كبيرة من المخدّرات، موزّعة على الشكل الآتي:
-/124/ مظروفًا تحتوي على مادة الماريجوانا، بوزن إجمالي بلغ نحو /1.8/ كلغ.
-/289/ مظروفًا تحتوي على مادة حشيشة الكيف، بوزن إجمالي بلغ نحو /2/ كلغ.
أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.