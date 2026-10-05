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محليات

بوتوكس وحقن منتهية الصلاحية.. إقفال صالون تجميل في زحلة

2026-10-05 | 08:07
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بوتوكس وحقن منتهية الصلاحية.. إقفال صالون تجميل في زحلة
بوتوكس وحقن منتهية الصلاحية.. إقفال صالون تجميل في زحلة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخليشعبة العلاقات العامة البيان الآتي:

في إطار مكافحة مختلف أنواع الجرائم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام المدعوة س. ب. (مواليد 1974، لبنانية) بمزاولة مهنة التجميل من دون ترخيص داخل صالون في محلة كسارة – زحلة.

وبعد المتابعة، توجهت دورية من المفرزة إلى الصالون برفقة مراقب من وزارة الصحة، وأوقفت المذكورة ومالكة الصالون ن. ك. (مواليد 1988، لبنانية).

وبتفتيشهما والصالون، عُثر على أجهزة ومعدات ومواد تستخدم في أعمال التجميل، بينها جهاز ليزر وآلة لإزالة الثآليل والشامات، إضافة إلى 18 عبوة بوتوكس كورية الصنع وحقن فيلر ومواد أخرى تستخدم للحقن والتجميل.

كما جرى تحديد هوية المشتبه بها الرئيسية ز. م.، التي يُشتبه في استخدامها وإدارتها أشخاصًا آخرين للقيام بأعمال تجميلية طبية من دون ترخيص، ولا سيما حقن «البوتوكس» و«الفيلر»، وجرى تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقها.

وأكد تقرير وزارة الصحة وجود حقن منتهية الصلاحية، وأخرى معبأة من دون معرفة مصدرها أو اسمها أو تاريخ صلاحيتها، إضافة إلى مواد غير مرخصة أُدخلت إلى لبنان بطرق غير مشروعة.

وضُبطت المواد والمعدات، وأُقفل الصالون وخُتم بالشمع الأحمر، فيما سُلّمت الموقوفتان والمضبوطات إلى القطعة المعنية للتوسع في التحقيق وإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

 
 
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