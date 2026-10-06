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محليات

ضربات واغتيالات.. مخاوف من عملية إسرائيلية في لبنان (اللواء)

2026-10-05 | 23:54
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ضربات واغتيالات.. مخاوف من عملية إسرائيلية في لبنان (اللواء)
ضربات واغتيالات.. مخاوف من عملية إسرائيلية في لبنان (اللواء)

جاء في صحيفة اللواء:

لا تُسقط مصادر سياسية من حساباتها، إمكان قيام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعملية عسكرية موجعة او استهداف مواقع او مستودعات أسلحة لحزب الله، خارج خطوط المناطق المحتلة حالياً، او اغتيال مسؤولين او قيادات منه، في حال وجد أن مثل هذه العمليات، ترفع من رصيده بانتخابات الكنيست أواخر الشهر الجاري، في مواجهة تكتل المعارضة، الذي يواجه تحالف الليكود مع الاحزاب المتطرفة، في حين أن استطلاعات الرأي العام، ماتزال تؤشر الى تقارب بين الجهتين، يحمل في طياته مخاطر من امكانية تحول الناخبين لصالح المعارضة يوم الانتخابات، ما يؤدي إلى خسارة الليكود وحلفائه، وخروج نتنياهو من السلطة، ما يؤدي إلى ملاحقته قضائياً، في أكثر من ملف فساد ينتظره حالياً، والخشية من سجنه، وتعريض مستقبله السياسي للخطر.

وتشير المصادر إلى أنه، وبالرغم من الاعتراض الاميركي على قيام إسرائيل بمثل هذه العمليات العسكرية، والتي من شأنها التأثير السلبي على تنفيذ بنود اتفاق الاطار الثلاثي المجمد حالياً، بفعل المماطلة الإسرائيلية المتعمدة، الا انه عندما يتعلق الأمر بمستقبل نتنياهو السياسي، عندها يتم تجاوز الاعتراضات، حتى ولو كانت اميركية، في سبيل تحقيق طموحات الاخير وبقائه في السلطة، ولو اهتزت العلاقة مع واشنطن جزئياً، كما يحصل في بعض الأحيان، ويتم تجاوزها لاحقاً، واعادتها إلى سابق عهدها، بينما يحاول نتنياهو استغلال اجراء انتخابات النصف الاميركية، والحاجة لأصوات الناخبين اليهود فيها، للقيام بعملية عسكرية في الدول الملتهبة من حوله، لتحقيق انجاز ما، لتسويقه لصالحه وللتقدم على تحالف المعارضة ضده بالانتخابات الإسرائيلية.
وتعتبر المصادر السياسية أن قيام إسرائيل بأي عملية عسكرية او اغتيال قيادات بارزة من الحزب في هذا الوقت بالذات، يخضع لتقييم دقيق ومعمق، لتقدير مدى تأثيره ايجاباً او سلباً على توجهات الناخبين، قبل القيام بها في هذا الوقت الحساس والقاتل معاً، لان اي خطأ في تقدير نتائجها، يرتد سلباً وخسارة لا يمكن تعويضها، وتنعكس سلباً على نتنياهو وحزبه قبل الاخرين.

من وجهة نظر المصادر، فإن نتنياهو قد يختار تنفيذ عملية خارج لبنان، ضد ايران، متذرعاً، باتهامات ضدها، وتحميلها مسؤولية حوادث وقعت في الخارج، مثل محاولة استهداف احدى القواعد الاميركية في بريطانيا، لاستغلالها وتسويقها لدى الناخبين الاسرائيليين، ولاسيما المترددين منهم، لإقناعهم بالتصويت له ولتكتل الليكود وحلفائه.

وتصف المصادر الأيام العشرين الفاصلة عن موعد الانتخابات الإسرائيلية، بالمقلقة جداً، لانه ليس بإمكان أيٍّ كان التنبؤ، بما يقوم به نتنياهو لأجل البقاء في السلطة، بينما تدل ممارساته للسلطة في رئاسة الحكومة طوال السنوات الماضية، عن سجل اجرامي اسود ودموي، بحق الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين، ما يستوجب البقاء على استعداد متواصل لمواجهة، اي عدوان محتمل يقوم به في هذه المرحلة.
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