إحصاءات غرفة التحكم: قتيلان و5 جرحى في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة

حذّرت اليونيسف من أن أربع من كل أسر خمس في لبنان تواجه صعوبة في تحمّل كلفة الاحتياجات الأساسية، في وقت تُعمّق فيه الأعمال العدائية أثر سنوات من الأزمة الاقتصادية، وتدفع الأطفال إلى الجوع، والتسرّب من التعليم، والانخراط في العمل.



