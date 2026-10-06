إحصاءات غرفة التحكم: قتيلان و5 جرحى في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة

حذّرت اليونيسف من أن أربع من كل أسر خمس في لبنان تواجه صعوبة في تحمّل كلفة الاحتياجات الأساسية، في وقت تُعمّق فيه الأعمال العدائية أثر سنوات من الأزمة الاقتصادية، وتدفع الأطفال إلى الجوع، والتسرّب من التعليم، والانخراط في العمل.
صدرت الأسعار الجديدة للمحروقات في لبنان اليوم الثلاثاء 6 تشرين الأول 2026
عقد تكتل الجمهورية القوية بشقّيه النيابي والوزاري، والهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية"، ومجموعة من المسؤولين الحزبيين، اجتماعًا مساء أمس برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وأصدر البيان الآتي: