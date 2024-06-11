مقدمة النشرة المسائية 11-06-2024

لاحت بوادر امل لتفعيل طرح وقف اطلاق النار الذي تبناه مجلس الامن وجال به وزير خارجية اميركا انطوني بلينكن على المنطقة/ ومن الاردن الذي ينظم المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، قال بلينكن إن دول العالم دعمت المقترح "ونحن بانتظار رد حماس"/ علما بان الحركة كانت اول من رحب بقرار مجلس الامن والانسحاب وتبادل الأسرى، واعلنت انها جاهزة للتفاوض حول التفاصيل/ وهذه التفاصيل ستحال الى الوسطاء مرة جديدة لتبيان قدرة اسرائيل على الالتزام بخريطة طريق الرئيس جو بايدن/ اما حماس التي ابدت الإيجابيات حيال وقف اطلاق النار، فإنها ستحتاج الى التفاوض على مراحل الصفقة وبعض مضامينها المغلقة/ لبنان من موقعه الناري رحب ايضا بقرار مجلس الامن/ وقال الرئيس نجيب ميقاتي في مؤتمر الاردن إن جنوبنا في نكبة حقيقية لا وصف لها/ والعدوان المستمر يحول الجنوب الى ارض قاحلة محروقة/ واذ تطوع مقياتي باغاثة مصابي غزة - خاصة الاطفال - في المستشفيات اللبنانية/ طلب من الحاضرين في المؤتمر ان يكونوا مع بلدهم الثاني لبنان، وان يمدوا يد العون ومساعدة الناس ودعمهم في إعادة الاعمار والثبات/ نكبة ميقاتي التي رماها على المؤتمر لطلب الاستغاثة الانسانية، هي بحد طرحها تشكل مادة خلافية في لبنان، وتتقدم القوات اللبنانية رأس الحربة في مشاريع اعادة اعمار مناطق الحرب/ والخلاف الاكثر عمقا لا تزال عناوينه رئاسية مع انتشار متحور جديد من الجولات السياسية وانتقال عدوى التشاور بين ثلاث كتل هي التيار والاعتدال والاشتراكي/ وسط استغراب سياسي لتوقيت تشغيل محركات جبران باسيل على مواعيد عجلات اللقاء الديمقراطي، إذ إنه لم ينتظر الاشتراكي لحين استكمال دورته/ والاكثر غرابة أن باسيل ابقى على "أزراره النووية الرئاسية" في الاطار السري/ ولم يضغط إلا على كبسولة "إنجاح العهد" الجديد/ إذ بدا ان هذا يكاد يكون حرصه الوحيد لكونه تفوق في ست سنوات من ولاية الرئيس ميشال عون ونجح بجعله "عهد جبران باسيل"/ ولكونه محبوب الجماهير/ فقد كرر جبران باسيل خلال اجتماع تكتل لبنان القوي اليوم طرحه انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب على دورتين بما يؤمن البعدين الميثاقي المسيحي والوطني/ غير ان هذا الطرح يستلزم تعديلا دستوريا ونصاب الثلثين، وهو امر اذا تأمن يمكن عندئذ استبدال التعديل بالانتخاب/ كل هذا لا يتعدى التثاؤب السياسي الذي لا ينتج رؤساء/ فكل ما هو مطروح بدأ بالحوار، انخفض للتشاور, فميني مشاورات, ومشاورات داخل الجلسات, مع موفدين وخماسية وكتل تتحرك لتدوير الزوايا/ فتحرفها عن مسارها, وجميعهم يزعم: التوافق/ لكن التوافق على ماذا ما لم يكن هناك اسماء رئاسية حاصلة على بصمة قواها السياسية؟ الحلول لا تقترب من ساحة النجمة الانتخابية إلا اذا تم تفعيل انذار المرشح سليمان فرنجية بالمنازلة مع الدكتور سمير جعجع في جلسة المبارزة الرقمية/ عندها يدخل التيار ومعه قوى المؤازرة النيابية لطرح الخيار الثالث.. وليربح المرشح الذي يحظى بالخمسة والستين صوتا في الدورة الثانية لكن بنصاب الثلثين/ اما الدعوة الى الخيار الثالث "على بياض "فذلك سيعتبر الغاء لسليمان فرنجية وما يمثله من قوى سياسية ولبنان.. انتهى من حروب الالغاء.