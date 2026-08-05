مقدمة النشرة المسائية 05-08-2026

إنذارٌ إسرائيليّ بإخلاء المنصوري/ لكنْ لا أوامرَ من بعبدا لإجلاءِ الوفدِ المفاوِض من روما// ففي يومِ روما الثاني من جولةِ المفاوضاتِ السابعة وَقَفت دقيقةَ صَمتٍ عن روحِ اتفاقِ الإطار/ وسارعت إلى إطلاقِ النار على الطاولة/ وكان لها ما أرادت أنْ عَقّدتِ المحادثات/ فانفَضَّتِ "السيرة" على ختمِ مَحضرِ الجلسة "براوح مكانك" حيث أَطاحَت بالمِلفات المطروحة/ وطَيَّرتِ المناطقَ التجريبية/ وقد لا يَطلُعُ نهارُ الغدِ على اليومِ الثالثِ من المفاوضات// هذه الأجواء وما رافَقها من غموضٍ واكَبَ رفعَ الجلسة/ أكدتها مصادرُ مطلعة على مَهمة الوفدِ العسكري/ إذ قالت للجديد إنه على مدى يومينِ من التفاوضِ كلُّ المؤشراتِ تدلُّ على العرقلةِ إذ لم يحصُلْ أيُّ تقدمٍ في العناوينِ التي يحمِلُها الوفدُ اللبناني خصوصاً في ما يتعلقُ بالمناطقِ التجريبية ومواجهتِها بالرفض بحَسَب قراءةِ الوفدِ العسكري الذي أشار إلى قيامِ الجيشِ بقصفِ الطرقاتِ وأماكنِ تحرُّكِ الجيشِ اللبناني ما دَفَعه للخروج من عددٍ من القرى الجنوبية// وفي روايةٍ مغايِرةٍ صادرةٍ عن غرفة عمليات بعبدا ضَخَّتِ الدمَ في شرايينِ التفاوض المسدودة/ فأكدت أن مسارَ مِلفِّ الحدودِ وحقوقِ لبنانَ الدولية شهِدَ تقدماً/ وأنه في عملية الضمِّ والفَرزِ للمُقتَرحات تم التوصلُ إلى هُويةِ الطرفِ الثالثِ المسؤولِ عن آليةِ التحقُّق/ معَ قيمةٍ مضافة بدخولِ المفاوضاتِ مرحلةَ البحثِ الجدِّي حول توسِعةِ المناطقِ التجريبية// بين الروايتَين/ عادت إسرائيل إلى "معزوفة" الخرائطِ الحمراءِ وإنذاراتِها/ فأَمَرت سكانَ بلدة المنصوري في قضاء صور بإخلاءِ البلدة قَسْراً/ ونَفذت سلسلةَ غاراتٍ جويةٍ زَعمت أنها تندرجُ في إطار الردِّ على خرقِ حزبِ وقفَ إطلاقِ النار/ إثر مقتلِ جنديينِ وإصابةِ آخرِين في انفجار لَغَمٍ بمنطقة مجدل زون بحَسَب ما نَقلت مصادرُ إسرائيلية// تذرَّعَت إسرائيل بانفجارِ لغَم وجَعلت منه شَمَّاعةً تعَلِّقُ عليها التفاوضَ بهدفِ التصعيدِ الميداني/ ضِمنَ عدوانٍ لم يتوقفْ/ ومنذ توقيعِ اتفاقِ الإطار أَثخَنَت وقفَ إطلاقِ النار بالخروقات/ وبمواصلةِ التدميرِ والنسفِ والتجريفِ والاعتداءاتِ وآخرُها ما حَصَل في المنصوري/ وفي تبنين باستهدافِ مُصَلَّىً ما أدى إلى سقوط شهداءَ وجرحى// كلُّ الطرقاتِ تؤدي إلى روما/ لكنْ لا طريقَ يتفرعُ منها للوصولِ إلى تقدمٍ في المفاوضات في ظِل اصطدامِ الوفدِ اللبناني بجِدارٍ عازِل من العوائقِ الإسرائيلية/ والتي تؤشِّرُ إلى أنَّ حكومةَ بنيامين نتنياهو لن تُقْدِمَ على الانسحابِ ولو لمترٍ واحد من الأراضي المحتلة قبل إغلاقِ صناديقِ الاقتراع بعد شهرَين/ في ظِل اعتمادِ الراعي الأميركي مبدأَ الحِياد عمَّا يفعلُه جيشُ الاحتلال في جنوب لبنان/ وبالوقائعِ المَيدانية سَقطت عنه صفةُ الضامِن/ في غزة كما في لبنان// وأمامَ حالةِ الاستعصاءِ هذه/ أَخذت إيطاليا المبادرة/ باتصالٍ هاتفي أجراهُ وزيرُ خارجيتِها معَ نظيرِه الإيراني/ تمَّ خلاله البحثُ بالمِلفِّ اللبناني. وبحَسَبِ الخارجيةِ الإيطالية فإن النقاشَ تناولَ دورَ إيرانَ الأساسي في وقفِ الأنشطة العسكرية لحزبِ الله/ في حين تولَّى الجانبُ إِطْلاعَ الجانبِ الإيطالي على المفاوضات التي تُجريها طهران معَ سلطنةِ عُمان لإعادة فتحِ مَضيق هُرمُز أمام حُرية الملاحة// الحلحلةُ على ضِفَّتَيِ المَضيق/ ظَهرت بوادرُها بقرارِ الخِزانة الأميركية برفع العقوباتِ عن كِياناتٍ مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني/ وإن لم يَربِطْه مسؤولٌ بالخِزانة الأميركية بتحولٍ في السياسة تِجاهَ بحَسَب ما قال لفوكس نيوز/ لكنَّ الخُطوةَ بحد ذاتِها تتخَطى مرحلةَ الجمود بين الجانبين/ ويتزامنُ معَ إعلانِ الخارجية أن مسارِ المفاوضاتِ معَ سلطنة عُمان بشأن هُرمُز يتقدمُ إلى الأمام/ ويتمُّ وضعُ اللمَساتِ للبيانِ المشترك بين البلدين وبقيَ القليلُ للوصولِ إلى اتفاق/ ما لم تعرقِلْه أطرافٌ ثالثة.