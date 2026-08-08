أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 08-08-2026

2026-08-08 | 13:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 08-08-2026

مقدمة النشرة المسائية 08-08-2026

على باب البلدية في زوطر الغربية / حَطّتِ المسيَّرةُ الاسرائيلية مُعايِنةً المنطقةَ التجريبيةَ الأولى / في مَشهديةٍ تَختصِرُ واقعَ المَيدان وأُفقَ المفاوضات / معطوفةً على خرقٍ فاضح للمنطقة الأولى بعد تقدمِ قوةٍ إسرائيلية باتجاه ساحةِ البلدة وإقامةِ ساتِرٍ تُرابي على بُعدِ أمتارٍ من الجيش اللبناني الذي كان قد انتَشرَ في زوطر الغربية مفتَتِحاً أُولى المناطقِ التجريبية التي بَقِيت وَحيدةً في مَيدان التفاوض /./ نتائجَ جولةِ روما بأيامِها الثلاثة صَرَفَتها اسرائيل على ارضِ الواقع غاراتٍ وقصفاً مِدفعياً وتوغُّلاً إضافياً / وبحَسَبِ مصادرَ مقربةٍ من رئاسةِ الوفدِ اللبنانيِّ المفاوِض فإنَّ نتائجَ روما لم تحمِلْ معها حتى وعوداً جِديةً بل اتَّسَمَت بتشددٍ إسرائيليٍّ غيرِ مسبوق أَنتَجَ   تصادُماً  معَ  السفير سيمون كرم ما أدَّى الى اختتامِ الجلسة في يومِها الأخير على هذه الصورةِ السلبية / علماً أنَّ الإسرائيليَّ لا يريدُ التفاوضَ ولا الالتزامَ بأَيِّ مُندَرَجاتٍ على أبوابِ الانتخاباتِ المقبلة / ويرفضُ بالمُطلق  أيَّ وجودٍ أوروبيٍّ  في أيِّ  لجنةِ تحقُّقٍ مستقبلية /./ ثلاثةُ  أيامٍ من تدويرِ الزوايا، فيما الزاويةُ الوحيدة التي لم تتغيّرْ هي الجنوب… حيث النارُ على الأرض، والتفاوضُ فوقَها / لبنان دخلَ الجولةَ السابعة محمّلاً بمطالبَ واضحة، اسرائيل خَرجت منها بشروطٍ إضافية وهنا بيتُ القصيد / لبنان يتفاوضُ على التنفيذ… وإسرائيل تتفاوضُ على شروط التنفيذ. كلُّ خُطوةٍ لها شرطٌ وكلُّ شرطٍ يحتاجُ إلى تحقُّق / وهكذا تتحولُ «صيغةُ الإطار» من خريطةِ طريقٍ إلى متاهَةِ شروط/ فالمَيدانُ  يقولُ شيئاً… وطاولةُ التفاوضِ تقولُ شيئاً آخَرَ وفي المَسافة بين الاثنين، إسرائيل تفاوِض على الورق… وتُعيدُ رسمَ قواعدِ الُّلعبة بالنار. فالمعادلةُ حتى الآن تبدو لا اختراقٌ، لا انسحابٌ، ولا مرحلةٌ ثانية. وموعِدُ الجولةِ المقبلة معَلَّقٌ على حَبلِ الانتظار، حيث لا شيءَ اكيداً حتى الساعة بحَسَبِ مصادرِ الوفد اللبناني المفاوض/./ في المَيدان ، الجوابُ لا يزالُ يُكتب بالنار وعلى طاولة روما، بالحِبر/./ ومن حِبر روما الى مياهِ هُرمُز حيث تحوّلَ المَضيقُ الى ممرٍ للتفاوض. إيران تَفتحُ بابَ الحوار… لكنْ بشروطها. والرئيس مسعود بزشكيان يقول إنَّ الحربَ لا تَحُلُّ القضايا، وإنَّ طهران مستعدةٌ لمواصلة مسارِ السلام استناداً إلى مذكِرة التفاهم، شرطَ الاعترافِ بحقوقِها وتأمينِها. وفي واشنطن اعتَبر  نائبُ الرئيس جي دي فانس أنّ إيران تَعهّدت بعدمِ فرضِ رسومٍ على عبور هُرمز، لكنَّ أميركا لا تثقُ بالوعودِ قبل اختبارِها على الأرض. واشنطن تفاوِض  لكنها في الوقت نفسِه تَستخدمُ الدبلوماسيةَ والاقتصادَ والعسكر/./ وبحَسَب مسقَط فإنَّ مفاوضاتِ ترتيباتِ الملاحة في هرمُز تَسيرُ في أجواءٍ إيجابيةٍ وبنّاءة. ثلاثُ رسائلَ في مَضيقٍ واحد: طهران تريدُ السلام… ولكنْ من موقع الحقوق /./ واشنطن تريدُ التفاهم… ولكنْ من موقعِ القوة / وعُمان تحاولُ جمعَ الطرفين على طاولةٍ واحدة /./ فهل يكونُ هُرمز بوابةَ الخروجِ من الحرب… أم أنَّ المفاوضاتِ ليست سوى استراحةٍ بين جولةٍ وجولة؟ /./ مَن يَفتحُ المضيقَ أولاً… قد يكونُ هو مَن يكتبُ السطرَ الأول في اتفاق النهاية.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 08-08-2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

08-08-2026

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 09-08-2026
مقدمة النشرة المسائية 07-08-2026

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 13-08-2026
Play
2026-08-13
Play

مقدمة النشرة المسائية 13-08-2026

مقدمة النشرة المسائية 13-08-2026

2026-08-13

مقدمة النشرة المسائية 13-08-2026

مقدمة النشرة المسائية 13-08-2026

مقدمة النشرة المسائية 11-08-2026
Play
2026-08-11
Play

مقدمة النشرة المسائية 11-08-2026

مقدمة النشرة المسائية 11-08-2026

2026-08-11

مقدمة النشرة المسائية 11-08-2026

مقدمة النشرة المسائية 11-08-2026

يحدث الآن

اخترنا لكم
مقدمة النشرة المسائية 14-08-2026
13:37
مقدمة النشرة المسائية 13-08-2026
2026-08-13
مقدمة النشرة المسائية 11-08-2026
2026-08-11
مقدمة النشرة المسائية 10-08-2026
2026-08-10
مقدمة النشرة المسائية 09-08-2026
2026-08-09
مقدمة النشرة المسائية 07-08-2026
2026-08-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026