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منوعات

زوجة ملياردير تشتكي: سعر القهوة بـ4 دولارات

2023-07-14 | 03:04
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زوجة ملياردير تشتكي: سعر القهوة بـ4 دولارات
زوجة ملياردير تشتكي: سعر القهوة بـ4 دولارات


تداولت الصحف الأجنبية معلومات عن زوجة الملياردير وارن بافيت، أن أستريد، قيل إنها اشتكت من سعر قهوة بقيمة 4 دولارات أثناء تواجدها في مخيم "صن فالي" الصيفي للأثرياء والمشاهير.
وفي مشهد غريب، تذمرت أستريد بافيت بشأن المبلغ الذي يتعين عليها دفعه مقابل مشروبها الصباحي، على الرغم من أن زوجها رئيس مجلس "إدارو بيركشاير هاثاواي" الملياردير وارن بافيت والبالغ من العمر 92 عامًا تبلغ ثروته أكثر من 115 مليار دولار.

كما تشير التقارير الإعلامية إلى أن زوجة الملياردير بافيت وعند رؤيتها قائمة المشروبات صرخت "انظر إلى تلك الأسعار".
 
زوجة ملياردير تشتكي: سعر القهوة بـ4 دولارات

فن و منوعات

منوعات

وارن بافيت

أن أستريد

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