بعد الغارات الإسرائيلية.. تركيا تتعهد بحماية سيادة سوريا



تعهدت على لسان مسؤول في ، حماية سيادة وسلامة أراضيها، وذلك عقب استهداف لمطار عسكري في شمال غرب البلاد، بررته بـ"تهديد" أنقرة ودمشق لأمنها، بحسب وكالة "فرانس برس".