فيديو - فاز بالميداليّة الذهبيّة... ثم نسي أين تركها!

خطف اليوناني ميلتياديس تينتوغلو الأضواء داخل الملعب وخارجه، بعدما توّج بذهبية الوثب الطويل
في بطولة أوروبا
لألعاب القوى في برمنغهام، ثم اكتشف خلال مقابلة صحافية أنّه نسي ميداليّته في مكان آخر.
وخلال حديثه بعد التتويج، سأله المراسل عن مكان الميداليّة، ليتغيّر وجه تينتوغلو فجأة قبل أن يجيب بأنّه تسلّمها ثم خلعها وتركها هناك، وينهي المقابلة على الفور وينطلق مسرعًا بحثًا عنها.
وجاء الموقف الطريف بعد ساعات من إنجاز تاريخي للرياضي اليوناني، الذي حسم النهائي بقفزة بلغت 8.44 أمتار، متقدّمًا على السويسري سايمون إيهامر صاحب 8.29 أمتار، فيما نال البلغاري بوجيدار سارابويوكوف البرونزيّة بـ8.26 أمتار.
وبهذا الفوز، حصد تينتوغلو لقبه الأوروبي
الرابع تواليًا في الوثب الطويل، ليواصل هيمنته على المسابقة القارّيّة، قبل أن يضيف إلى ليلة التتويج لقطة لن ينساها... حتّى لو كاد أن ينسى الميداليّة نفسها.