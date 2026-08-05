فيديو - ألونسو يوقّع قمصان الغريم

ظهر وهو يوقّع مجموعة من قمصان ليفربول

خطف الإسباني ألونسو الأنظار خلال معسكر تشيلسي التحضيري في هونغ كونغ، بعدما ظهر وهو يوقّع مجموعة من قمصان ليفربول التي رفعها مشجعون طالبوا بالحصول على توقيعه.

ولم يتردّد تشيلسي في تلبية طلبات الجماهير، إذ وقّع القمصان الحمراء تباعًا، في لقطة أعادت إلى الأذهان مسيرته مع ليفربول، رغم تولّيه حاليًا قيادة أحد منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودافع ألونسو عن ألوان ليفربول بين عامَي 2004 و2009، وشارك في أكثر من 200 مباراة، كما كان أحد عناصر الفريق المتوّج بدوري أبطال عام 2005، قبل انتقاله إلى .

ويقيم تشيلسي معسكره في هونغ كونغ ضمن الثانية من جولته الصيفية استعدادًا لموسم 2026-2027، بعد خوضه مباراتين وديتين في أستراليا أمام وسترن سيدني واندررز وتوتنهام، وواجه يوفنتوس على ملعب "كاي تاك" وخسر (0-1)، في آخر اختباراته خلال الجولة الآسيوية.

وأثارت اللقطة تعليقات طريفة بين مشجعي الناديين، إذ رأى ليفربول أنّ ألونسو لم ينسَ ارتباطه بناديه السابق.