لفتة إنسانيّة من كومو تجاه لاعبته

كومو 1907 تجديد عقد مهاجمته روبرتا حتى نهاية موسم 2027-2028، بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي، في خطوة دعم واضحة من النادي خلال فترة علاجها.وأكّد كومو، في بيان رسمي، أنّ بيكي خضعت لسلسلة من الفحوص الطبّيّة التي كشفت وجود ورم سرطاني في الثدي، مشيرًا إلى أنّها ستبدأ برنامجًا علاجيًّا خلال الفترة المقبلة، بإشراف الفرق الطبّيّة المتخصّصة وبمساندة الطاقم الطبّي للنادي.وأوضح النادي أنّ قرار تمديد عقد اللاعبة يأتي ضمن التزامه بالوقوف إلى جانبها وعائلتها، ومنحها الاستقرار اللازم للتركيز على العلاج والتعافي بعيدًا عن أي ضغوط مرتبطة بمستقبلها الرياضي.وتبلغ بيكي 34 عامًا، وتلعب في مركز الهجوم مع فريق سيدات كومو 1907، الذي ينافس في الإيطالي للسيدات.وطلب النادي احترام خصوصية اللاعبة خلال مرحلة العلاج، مؤكدًا أن جميع أفراده سيقدمون لها كل الدعم الذي تحتاج إليه في الأشهر المقبلة.من جانبها، شكرت بيكي كل من وقف إلى جانبها، مؤكّدة أنّها تتعامل مع هذه المرحلة باعتبارها تحدّيًا جديدًا، وأنّها عازمة على العودة إلى الملاعب بقوة أكبر بعد استكمال رحلة العلاج.