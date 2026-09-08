ميسي يكتب رقمًا تاريخيًّا جديدًا

أضاف النجم رقمًا قياسيًا جديدًا إلى مسيرته، بعدما أصبح أوّل لاعب في تاريخ الذهبيّة يمتدّ الفارق بين أوّل وآخر ترشيح له للجائزة إلى 20 عامًا، من 2006 حتى 2026.وجاء اسم قائد إنتر ميامي ضمن قائمة المرشّحين الـ30 لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، ليعود إلى السباق بعد غيابه عن نسختي 2024 و2025، علمًا أنّ آخر ظهور له في القائمة قبل هذا العام انتهى بتتويجه بالجائزة للمرّة الثامنة في 2023.وكان قد ظهر للمرة الأولى بين المرّشحين عام 2006، عندما كان يبلغ 19 عامًا ويلعب مع ، وأنهى التصويت آنذاك في المركز العشرين، فيما توّج فابيو كانافارو بالجائزة.ورفع ميسي عدد ترشيحاته للكرة الذهبية إلى 17 مرة، ليحتل المركز الثاني تاريخيًا خلف ، صاحب 18 ترشيحًا. ويحمل الأرجنتيني الرقم القياسي في عدد مرّات الفوز بالجائزة برصيد 8 كرات ذهبية، حققها أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021 و2023.وسيُعلن الفائز بنسخة 2026 خلال الحفل المقرر في يوم 26 تشرين الأوّل - أكتوبر المقبل.